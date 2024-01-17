Над Кіровоградщиною минулої ночі збили ударний дрон

У ніч на 17 січня російські війська атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками "шахед". Також дві зенітні керовані ракети С-300 випустили у напрямку Харкова. Сили ППО знищили 19 ударних дронів.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ. Протиповітряна оборона працювала у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградської областях.

Повітряна тривога в регіоні тривала з 00:08 до 00:58. Наступна з 02:18 до 02:51.

За інформацією Сили оборони півдня України, над Кіровоградщиною знищили один ударний безпілотник.

Інформації про пошкодження та травмованих немає, написав начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Напередодні 16 січня Сили протиповітряної оборони збили на Кіровоградщині ракету Х-59. Уламки пошкодили сільськогосподарське складське приміщення і прилеглі приватні будинки в громаді Кропивницького району.