Проєкт бюджету Дніпра. Відповідь Суспільному від міської ради

348,5 мільйона гривень з бюджету Дніпра на 2024 рік передбачено на заходи щодо сприяння територіальній обороні міста. Про це Суспільному повідомили у відповіді на запит до міськради щодо проєкту бюджету від 14 листопада 2023 року. Детальніше про нього читайте за посиланням.

Відповідно до отриманої відповіді, тогоріч сума коштів, виділених на потреби територіальної оборони міста Дніпра становила 476,31 мільйонів гривень. З них на придбання безпілотників – 285,14 мільйонів гривень.

"Це дозволило придбати та передати військовим підрозділам 1 097 одиниць безпілотних літальних апаратів різних типів, що в 3,5 разу більше ніж у 2022 році. Таке збільшення кількості придбаних і переданих безпілотних літальних апаратів у 2023 році стало можливим завдяки збільшенню надходження до бюджету Дніпровської міської територіальної громади частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від військових підрозділів, зареєстрованих на території цієї громади. З 01.10.2023 бюджети місцевих громад втратили можливість отримувати та відповідно витрачати на потреби територіальної оборони значні обсяги коштів", – йдеться у повідомленні.