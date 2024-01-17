Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 17 січня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
У Павлоградському районі знищили 4 БпЛА військ РФ
У Павлоградському районі Дніпропетровщини військові повітряного командування "Схід" знищили 4 БпЛА типу "Shahed", повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Місто Синельникове на Дніпропетровщині планують перейменувати: що кажуть місцеві жителі
Місто Синельникове на Дніпропетровщині планують перейменувати. Український інститут національної пам’яті включив до переліку цю назву, оскільки вона має російську імперську символіку. У місті триває другий етап голосування.
Які варіанти нової назви міста та погоджуються з ними місцеві жителі – за посиланням у матеріалі Суспільного.
У Дніпрі відкрили 63 локації для збору ялинок
У Дніпрі відкрили локації для збору ялинок. Усього таких 63, в кожному районі міста. Дніпряни можуть залишити тут різдвяне дерево, яке потім подрібнюватимуть спеціальною технікою.
Пункти збору ялинок можна знайти за посиланням.
Проєкт бюджету Дніпра. Відповідь Суспільному від міської ради
348,5 мільйона гривень з бюджету Дніпра на 2024 рік передбачено на заходи щодо сприяння територіальній обороні міста. Про це Суспільному повідомили у відповіді на запит до міськради щодо проєкту бюджету від 14 листопада 2023 року. Детальніше про нього читайте за посиланням.
Відповідно до отриманої відповіді, тогоріч сума коштів, виділених на потреби територіальної оборони міста Дніпра становила 476,31 мільйонів гривень. З них на придбання безпілотників – 285,14 мільйонів гривень.
"Це дозволило придбати та передати військовим підрозділам 1 097 одиниць безпілотних літальних апаратів різних типів, що в 3,5 разу більше ніж у 2022 році. Таке збільшення кількості придбаних і переданих безпілотних літальних апаратів у 2023 році стало можливим завдяки збільшенню надходження до бюджету Дніпровської міської територіальної громади частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від військових підрозділів, зареєстрованих на території цієї громади. З 01.10.2023 бюджети місцевих громад втратили можливість отримувати та відповідно витрачати на потреби територіальної оборони значні обсяги коштів", – йдеться у повідомленні.
У жителя Новомосковська на Дніпропетровщині виявили сховок зі зброєю
У жителя Новомосковська на Дніпропетровщині виявили сховок зі зброєю. Фігурант зберігав понад тисячу патронів різного калібру, гранати та запали до них, багнет-ножі, рушницю та карабін.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення повідомлення про підозру.
Чоловіку загрожує до семи років ув’язнення.
У небі над Дніпровським районом збили ракету
Сили протиповітряної оборони знищили ракету Х-59 у небі над Дніпровським районом Дніпропетровщини, повідомили на Facebook-сторінці повітряного командування "Схід".
У Кривому Розі рятувальники зняли з балкона 11-річну дитину
У Кривому Розі рятувальники зняли з балкона 11-річного хлопчика. Подія сталася на вулиці Героїв АТО у Довгинцівському районі міста, йдеться на сайті ДСНС регіону.
Дитина стояла біля балкона тримаючись за кріплення на рівні другого поверху п’ятиповерхівки.
За допомогою висувної драбини рятувальники спустили хлопчика та передали працівникам екстреної медичної допомоги.
Мешканці чотирьох будинків у Дніпрі перебуваютьбез тепла через аварійні роботи
Через ремонтні роботи, жителі чотирьох будинків у Новокодацькому та Шевченківському районах Дніпра опинилися без теплопостачання. Немає тепла у будинках 71, 73, 75 на вулиці Данила Галицького та у будинку 54 на вулиці Михайла Драгоманова.
Два поїзди, що курсують через Дніпро перевезли найбільшу кількість людей під час свят
Поїзди "Запоріжжя—Львів" та "Львів—Запоріжжя", що курсують через Дніпро перевезли найбільшу кількість пасажирів в різдвяно-новорічний період.
Загалом під час свят, з 21 грудня 2023 року по 10 січня 2024 року Укрзалізниця перевезла 1,6 мільйона пасажирів. Це на 33% більше, ніж за аналогічний період у 2022 та 2023 роках.
Армія РФ атакувала Нікопольщину дроном, є поранені
Через атаку дроном-камікадзе по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині 17 січня поранено двоє людей, повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
13-річний хлопець у тяжкому стані, юнак 19 років – у стані середньої тяжкості.
У Дніпрі через аварійні роботи дещо змінили рух транспорту
17 січня у Дніпрі через аварійні роботи по вулиці Будівельників змінили рух автобусного маршруту № 34. Він курсуватиме в об'їзд по вулиці Титова, сказано в повідомленні міськради.
Усі інші маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі. Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 220 трамваїв та тролейбусів.
Дніпровські легкоатлети вибороли шість медалей та командну "бронзу" чемпіонату України
Вихованці спортивної школи олімпійського резерву №3 з Дніпра на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед юніорів вибороли шість медалей. Чемпіонкою змагань у бігу на 2000 м з перешкодами стала Наталя Фастова.
Срібні нагороди у Володимира Мавричева (біг 400 м) та Альони Часс (потрійний стрибок).
Бронзовими призерами стали Вікторія Бабак (стрибок у довжину), Кирило Фатєєв (біг 60 м з перешкодами) і Марія Тимошенко (біг 200 м).
Крім того, збірна команда Дніпропетровської області посіла третє місце.
На дорогах Дніпропетровщини очікується ожеледиця
17 січня на дорогах Дніпропетровщини очікується ожеледиця. Рівень небезпечності 1 (жовтий), повідомили в управлінні ДСНС в області.
Опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря по області вдень — від 3° морозу до 2° тепла.
У Дніпрі 17 січня не буде світла: за якими адресами
У Дніпрі 17 січня через планові роботи на електромережах деякі будинки можуть залишитись без електроенергії. Про це повідомили на сайті Дніпровської міської ради.
Припинять електропостачання з 8:00 до 17:00 за такими адресами:
- вул. Енергетична: 1, 3, 5, 15;
- вул. Матроська: 39, 41;
- вул. Новокримська: 47, 49, 51, 53;
- пров. Архітектурний: 1-8;
- просп. Богдана Хмельницького: 40-48 (парні), 146-К.
Над Дніпропетровщиною сили ППО збили три російські дрони
У ніч на 17 січня в Дніпровському та Синельниківському районах Дніпропетровщини сили ППО збили три російські дрони. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його даними, армія РФ також обстріляла з артилерії Нікополь та Марганець. Загиблих і поранених немає.