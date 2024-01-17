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Атака безпілотника та артилерійські обстріли: як минула доба на Миколаївщині
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Атака безпілотника та артилерійські обстріли: як минула доба на Миколаївщині

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На Миколаївщині протягом 16 січня російські обстріли були зафіксовані в акваторії Очаківської громади.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

На Миколаївщині 16 січня російські війська з артилерії обстрілювали акваторію Очаківської громади. Загиблих немає. Також у ніч на 17 січня сили протиповітряної оборони збили над регіоном один БпЛА типу "Shahed 131/136".

За інформацією Миколаївської обласної військової адміністрації, у місті Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах доба минула без обстрілів.

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