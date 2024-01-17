У ніч на 17 січня в Дніпровському та Синельниківському районах Дніпропетровщини сили ППО збили три російські дрони. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його даними, армія РФ також обстріляла з артилерії Нікополь та Марганець. Загиблих і поранених немає.

Що відомо про обстріли Нікопольщини 16 січня

У ніч на 16 січня російські війська вдарили з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини. Обстріляли районний центр та місто Марганець. Випустили понад десять снарядів. Протягом дня 16 січня російська армія атакувала Нікополь з артилерії та дронами-камікадзе. Пошкоджено дві приватні оселі та будівлю, яка не експлуатувалася. Зачепило лінію електропередач. Загиблих і поранених немає.

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