Шістсот девʼяносто третій день війни. Хроніка подій в Одеській області

Вранці армія РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання

Перед світанком армія РФ атакувала Одещину "Оніксами", повідомили в Силах оборони півдня України. Ракети поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству в Одеському та Білгород-Дністровському районах.

Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. Ані тварини, ані люди не постраждали.