Шістсот девʼяносто третій день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 16 на 17 січня в Одеській області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Місто атакували безпілотниками, унаслідок цього пошкодило будинки та є поранені. Більше про події в Одесі та області читайте у хроніці Суспільного.
У Чорне море вивели другий ракетоносій
У Чорне море на бойове чергування російська армія вивела ще один надводний ракетоносій: малий ракетний корабель "Буян-М", повідомили у Силах оборони Півдня.
Наразі загальний залп "Калібрів" складає до 16 ракет, рівень ракетної небезпеки дуже високий.
Вранці армія РФ атакувала Одещину ракетами "Онікс": є влучання
Перед світанком армія РФ атакувала Одещину "Оніксами", повідомили в Силах оборони півдня України. Ракети поцілили по сільськогосподарських площах і агропідприємству в Одеському та Білгород-Дністровському районах.
Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. Ані тварини, ані люди не постраждали.
В Одесі отримати 20 тисяч з бюджету зможуть як мобілізовані, так і контрактники
В Одесі отримати 20 тисяч гривень одноразової допомоги з бюджету зможуть як мобілізовані, так ті, хто підписав контакт із ЗСУ. Відповідні зміни ухвалили депутати на позачерговій сесії міськради.
"Прийшли до висновку, що крім мобілізованих, маємо заохочувати контрактників, адже мобілізують наразі з 27 років, а ті, хто молодший — ідуть за контрактом. Вже маємо декілька десятків заявок", — зазначив мер Труханов.
Через атаку РФ по Одесі пошкоджено вісім будинків: на відновлення виділили пʼять мільйонів гривень
З бюджету міста виділили пʼять мільйонів гривень на будинки, що пошкодило під час атаки РФ у Приморському районі Одеси. Відповідне рішення 17 грудня прийняли депутати Одеської міської ради на позачерговій сесії.
"Додатково ми виділяємо пʼять мільйонів гривень в строку проведення департаментом міського господарства Одеської міської ради робіт по відновлення спільного майна багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок атак РФ. Загальна сума у нас була 52 млн 254 тисячі, з урахуванням додаткової суми буде 57 млн 254 тисячі гривень. І це адреси на проспекті Шевченка - 8/2, 8/3, 8/4, 8б і 8в", — зазначив голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів Олексій Потапський.
Через атаку РФ по Одесі без опалення залишилось понад 50 будинків
Внаслідок дронової атаки РФ по Одесі у ніч на 17 січня пошкоджені тепломережі, без опалення залишається 58 будинків. Термін виконання відновлювальних робіт — доба. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. На позачерговій сесії міськради директорка КП Ганна Позднякова повідомила, що відключили будинки вночі через пошкодження двох магістральних трубопроводів.
На відновлення багатоповерхівки в Одесі, в яку влучила ракета, виділили 35 мільйонів
З бюджету Одеси виділили 35 мільйонів гривень на відновлення багатоповерхівки на вулиці Середній, в яку вранці 29 грудня 2023 року влучила російська ракета.
Всього із бюджету міста на пошкоджений будинок виділили 42 мільйони. З них 35 — на відновлення і сім — на ліквідацію наслідків атаки.
У Чорному морі армія РФ тримає один ракетоносій
Станом на 08:00 армія РФ тримає на чергуванні у Чорному морі чотири кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет, в Азовському морі — один корабель, повідомили у ВМС ЗСУ.
Під час нічної атаки на Одещині збили 11 російських дронів
Під час атаки вночі 17 січня на Одещині сили оборони збили 11 дронів Shahed-131/136. Переважна їх кількість упала в море.
Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
Дрони заходили з акваторії Чорного моря на критично низькій висоті. За даними Сил оборони півдня, безпілотники збили на підльоті до узбережжя, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.
Пожежа у будинку, вирва та вибиті вікна: наслідки нічної атаки по Одесі
Вночі 17 січня російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. За даними ОВА, є декілька влучань уламків збитих безпілотників в одному з районів міста. У багатоквартирному будинку спалахнула пожежа, є поранені.
Внаслідок атаки РФ в Одесі зафіксували декілька влучань уламків збитих дронів в об'єкти цивільної інфраструктури, повідомив Суспільному заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов. В одному з 5-поверхових будинків сталася пожежа. З будівлі евакуювали 130 людей.
В Одесі пролунали вибухи: місто атакували дронами, є загоряння та поранені
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 1:22. У Повітряних силах попередили, що в сторону області з Чорного моря рухається група російських безпілотників.
О 1:43 в Одесі було чутно звуки вибухів, о 1:48 пролунали повторні вибухи. О 2:13 — відбій повітряної тривоги.