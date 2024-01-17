Українські військові відбили 89 атак російських військ на Донеччині та Луганщині

Українські військові відбили 89 атак російських окупаційних військ на Донеччині та Луганщині. Найбільше боїв відбулось на Авдіївському напрямку. Також армія РФ вдарила з авіації по Орлівці, Авдіївці, Костянтинівці, Новомихайлівці та Водяному на Донеччині.

Про це у ранковому зведенні 17 січня повідомив Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 11 атак російських військ в районах Тернів, Ямполівки, Торського на Донеччині та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили дев'ять атак російських окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 20 атак армії РФ в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують тримати оборону біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, тут ЗСУ відбили 17 атак.

На Шахтарському напрямку російські війська не штурмували.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram