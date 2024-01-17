Під час нічної атаки на Одещині збили 11 російських дронів

Під час атаки вночі 17 січня на Одещині сили оборони збили 11 дронів Shahed-131/136. Переважна їх кількість упала в море.
Про це повідомили в Силах оборони півдня України.
Дрони заходили з акваторії Чорного моря на критично низькій висоті. За даними Сил оборони півдня, безпілотники збили на підльоті до узбережжя, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.
Вирва в Одесі внаслідок падіння уламків російського дрона. 17 січня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України
Один з автомобілів, знищений внаслідок дронової атаки по Одесі 17 січня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України
Внаслідок атаки були поранені троє людей. У багатоквартирному будинку сталася пожежа, згоріли кілька припаркованих автомобілів. Посеред вулиці утворилась вирва.
Пошкоджений дитячий майданчик у Приморському районі Одесі внаслідок російської атаки. 17 січня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України
Наслідки атаки по Одесі 17 січня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України
Дронова атака по півдню України тривала майже три години. На Одещині повітряну тривогу оголосили о 1:22, відбій — о 2:13.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області