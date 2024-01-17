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Під час нічної атаки на Одещині збили 11 російських дронів
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Під час нічної атаки на Одещині збили 11 російських дронів

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Під час нічної атаки на Одещині збили 11 російських дронів
Будинок, пошкоджений під час атаки по Одесі 17 січня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України

Під час атаки вночі 17 січня на Одещині сили оборони збили 11 дронів Shahed-131/136. Переважна їх кількість упала в море.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

Дрони заходили з акваторії Чорного моря на критично низькій висоті. За даними Сил оборони півдня, безпілотники збили на підльоті до узбережжя, але уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян в Приморському районі Одеси.

Наслідки атаки по Одесі 17 січня
Вирва в Одесі внаслідок падіння уламків російського дрона. 17 січня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України

Атака по Одесі 17 січня наслідки
Один з автомобілів, знищений внаслідок дронової атаки по Одесі 17 січня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України

Внаслідок атаки були поранені троє людей. У багатоквартирному будинку сталася пожежа, згоріли кілька припаркованих автомобілів. Посеред вулиці утворилась вирва.

Атака Одеси наслідки 17 січня
Пошкоджений дитячий майданчик у Приморському районі Одесі внаслідок російської атаки. 17 січня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України

Атака по Одесі наслідки 17 січня
Наслідки атаки по Одесі 17 січня 2024 року. Фото: Сили оборони півдня України

Дронова атака по півдню України тривала майже три години. На Одещині повітряну тривогу оголосили о 1:22, відбій — о 2:13.

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