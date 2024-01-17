Евакуація з двох громад Куп'янщини: за два дні отримали п'ять заявок

П'ять заявок на евакуацію за два дні надійшли до обласного координаційного штабу з 27 населених пунктів Курилівської та Кіндрашівської громад на Куп'янщині, з яких 16 січня оголосили обов'язкову евакуацію.

Про це 17 січня розказав начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"По Куп'янському району оголошена евакуація, вона триває. Ті темпи, які є, нас не задовольняють. Там йдуть постійні обстріли. У цих населених пунктах у тому числі проживають діти, родини з дітьми. Тому, звичайно, ми маємо вживати заходів, щоб посилити активізацію виїзду людей з цих територій. Це додаткові важелі для впливу, пожвавлення евакуаційних процесів", — сказав Синєгубов.

За його словами, росіяни посилили удари керованими авіабомбами по Харківщині, однак на активність евакуацій це не вплинуло. Синєгубов не виключає, що якщо люди відмовляться від евакуації, оголосять евакуацію у примусовий спосіб.

"Це додаткові важелі для впливу, пожвавлення евакуаційних процесів", — говорить керівник ОВА.

Як евакуюватимуть людей та яка ситуація на Куп'янщині

На частині території Кіндрашівської та Курилівської громад вже була оголошена обов'язкова евакуація у листопаді 2023 року, розказав в етері "Суспільне. Спротив" очільник Куп'янської РВА Андрій Канашевич.

"Там була проведена часткова евакуація дітей разом з батьками. З 16 січня ми повністю закриваємо ці громади — якщо раніше там була часткова обов'язкова евакуація, то зараз повністю оголошена обов'язкова евакуація. Зараз будемо робити максимально оповіщення, обов'язково будемо роз'яснювати умови й принципи евакуації; знайомити з телефонами волонтерських організацій", — говорить Канашевич.

Евакуацію оголосили з 27 населених пунктів Кіндрашівської та Курилівської громад.

"Це все населені пункти, які розташовані на правому березі річки Оскіл. Якщо ми говоримо в цілому про територію, де у нас оголошена обов'язкова евакуація, то наразі по лівому берегу річки Оскіл ми обліковуємо десь приблизно 7 тисяч людей, дітей там немає, ми їх вивезли у грудні повністю. І вздовж лінії кордону з Росією теж десь 1300 людей — це населені пункти Вільхуватської громади та населені пункти Дворічанської громади", — говорить Канашевич.

Андрій Канашевич.

"Є певний механізм евакуації, який у нас вже відпрацьований, оскільки ми ще з квітня 2023 року розпочали такі евакуації, вони тоді стосувалися Дворічанської громади, Петропавлівської громади. Це наразі ті громади, де ситуація найбільш серйозна", — говорить Канашевич.

За його словами, обстріли Куп'янщини почастішали й стали хаотичними.

"Ті люди, які хотіли, вже виїхали. У середньому на день виїжджали 5-10 людей з лівого берега Осколу або з Дворічанської, Вільхуватської громад. Відповідно, і зараз така ситуація: великого напливу не буде, але поступово люди будуть виїжджати", — сказав Андрій Канашевич.

Евакуація, Харківська область, 30 травня 2022 року. Фото ілюстративне: t.me/synegubov

"Як прилітає, на жаль, людина виїжджає. Було неодноразово, що приїжджали 3-4-5 разів, а вони не погоджувалися, але коли дуже близько влучання, то вже людина сама готова виїхати: буває, що дзвонять і о другій, і о третій ночі, то вранці вже збираємося і їдемо забирати. Є гаряча лінія, а ще добре працює "сарафанне радіо", — говорить командир евакуаційного загону обласної організації Червоний Хрест Ігор Клименко в розмові з Українським Радіо Харкова.

За даними Канашевича, населення всього Куп'янського району — близько 39 тисяч. До повномасштабного у районі жили 135 тис. людей, а після деокупації — 46 тисяч.

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