На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаку біля Вербового — Генштаб

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили одну атаку російських військовослужбовців поблизу населеного пункту Вербове.

Про це сьогодні, 16 січня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку українськими військовими відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де армія РФ безуспішно намагалася відновити втрачене положення", — йдеться у зведенні.

Також у Генштабі зазначили, що армія РФ обстріляла з артилерії та мінометів територію двадцяти п'яти населених пунктів, зокрема Полтавку, Малинівку, Червоне, Білогір'я, Малу Токмачку та Новоданилівку Запорізької області.

Раніше Суспільне повідомляло, що на Запорізькому напрямку ЗСУ відбили дев'ять атак російської армії поблизу Червоного, Вербового та Роботиного.

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