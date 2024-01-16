У військовому госпіталі Києва помер поранений на війні український військовий з Донецької області Віталій Чумаченко. Це сталось цьогоріч 13 січня.
Про це повідомила Мирноградська міська військово-цивільна адміністрація.
"Віталій був молодшим сержантом командиром 2 стрілецького відділення 3 стрілецького взводу, 2 стрілецької роти військової частини А 4875 захищав Україну на передовій у Бахмуті", — йдеться у повідомленні адміністрації.
За даними МВА, чоловіка поховають 18 січня.
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