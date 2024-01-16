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Жінка з Макарова врятувала пораненого вужа: його повезли лікувати в Київ
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Жінка з Макарова врятувала пораненого вужа: його повезли лікувати в Київ

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поранений вуж
Врятований вуж. Фото: Kyiv Animal Rescue Group / Facebook

У Макарові на Київщині жінка підібрала пораненого вужа на вулиці. Його повезли лікувати в столицю.

Про це повідомили рятувальники Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

У Макарові немає ветеринарних герпетологів — спеціалістів, які займаються лікуванням змій, ящірок та черепах.

Жінка понесла додому пораненого вужа та подзвонила КАРГу, аби попросити допомогти плазуну.

Жінка з Макарова врятувала пораненого вужа: його повезли лікувати в Київ
Жінка з Макарова врятувала пораненого вужа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group / Facebook

Жінка з Макарова врятувала пораненого вужа: його повезли лікувати в Київ
Спеціалісти лікують пораненого вужа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group / Facebook

Черговий екіпаж поїхав у Макарів, забрав пораненого вужика та госпіталізував його в клініку з потрібними спеціалістами.

"Кожне життя на планеті має однакову ціну. Якщо ми в силах врятувати когось, то треба це робити", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що вужика назвали Макарчиком, він почувається добре та швидко одужує.

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