Жінка з Макарова врятувала пораненого вужа: його повезли лікувати в Київ

У Макарові на Київщині жінка підібрала пораненого вужа на вулиці. Його повезли лікувати в столицю.

Про це повідомили рятувальники Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.

У Макарові немає ветеринарних герпетологів — спеціалістів, які займаються лікуванням змій, ящірок та черепах.

Жінка понесла додому пораненого вужа та подзвонила КАРГу, аби попросити допомогти плазуну.

Жінка з Макарова врятувала пораненого вужа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group / Facebook

Спеціалісти лікують пораненого вужа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group / Facebook

Черговий екіпаж поїхав у Макарів, забрав пораненого вужика та госпіталізував його в клініку з потрібними спеціалістами.

"Кожне життя на планеті має однакову ціну. Якщо ми в силах врятувати когось, то треба це робити", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що вужика назвали Макарчиком, він почувається добре та швидко одужує.