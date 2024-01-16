Жінка з Макарова врятувала пораненого вужа: його повезли лікувати в Київ

У Макарові на Київщині жінка підібрала пораненого вужа на вулиці. Його повезли лікувати в столицю.
Про це повідомили рятувальники Kyiv Animal Rescue Group у Facebook.
У Макарові немає ветеринарних герпетологів — спеціалістів, які займаються лікуванням змій, ящірок та черепах.
Жінка понесла додому пораненого вужа та подзвонила КАРГу, аби попросити допомогти плазуну.
Жінка з Макарова врятувала пораненого вужа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group / Facebook
Спеціалісти лікують пораненого вужа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group / Facebook
Черговий екіпаж поїхав у Макарів, забрав пораненого вужика та госпіталізував його в клініку з потрібними спеціалістами.
"Кожне життя на планеті має однакову ціну. Якщо ми в силах врятувати когось, то треба це робити", — йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначили, що вужика назвали Макарчиком, він почувається добре та швидко одужує.