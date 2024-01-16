У Запоріжжі вищі навчальні заклади підписали з міською радою угоду. За нею студенти вишів зможуть проходити практику в місцевих департаментах та комунальних установах.

Про це сьогодні, 16 січня, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що можливість студентам проходити практику в структурних підрозділах міської влади та комунальних установах надасть досвід роботи за фахом:

"Щоб якісно розвивати Запоріжжя нам потрібні саме такі фахівці – активні й талановиті, зі свіжими поглядами та сучасними ідеями", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, зазначив Анатолій Куртєв, вивчення студентами механізмів роботи місцевої влади зсередини простимулює залишатись майбутніх фахівців працювати саме у Запоріжжі.

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