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Стара шафа, столітня сукня і келихи-чобітки: які експонати з виставки у музеї Рівного відвідувачі назвали найцікавішими
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Стара шафа, столітня сукня і келихи-чобітки: які експонати з виставки у музеї Рівного відвідувачі назвали найцікавішими

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Шафа, за яку проголосували найбільше відвідувачів виставки "Три Е"
Шафа, за яку проголосували найбільше відвідувачів виставки "Три Е". Фото: Суспільне Рівне, 19 грудня 2023 року

Стара шафа, дерев'яні сани і шовкова сукня, якій майже сто років — саме за ці експонати відвідувачі виставки "Три Е" у Рівненському обласному краєзнавчому музеї віддали найбільше голосів під час анонімного опитування.

Про результати повідомила 16 cічня у Facebook одна з її ініціаторок Галина Данильчук.

Виставка "Три Е" діяла з 19 грудня і вмістила майже 400 речей, переданих у музей з початку повномасштабного вторгнення — від археологічних знахідок до пам'яток сьогоднішньої російсько-української війни. Загалом за цей час фонди поповнили приблизно на шість тисяч предметів.

У рамках виставки музейники провели анонімне опитування й запропонували відвідувачам обрати три найцікавіші експонати.

Виставка в музеї
Фото: Суспільне Рівне, 19 грудня 2023 року

Виставка в музеї
Фото: Facebook Галина Данильчук

За даними Галини Данильчук, до цього долучилися 140 людей різного віку.

"Жоден з експонатів виставки не залишився поза увагою. Найбільшу зацікавленість викликали реліквії героїв ЗСУ. Відвідувачів цікавили предмети з археологічних розкопок та етнографічні речі — одяг, взуття, вишиті рушники, колекції старовинного посуду, меблів, побутових речей та зразків техніки", — зазначила музейниця.

Стара шафа
Фото: Суспільне Рівне, 19 грудня 2023 року

Виставка в музеї
Весільна сукня 1960-х років. Фото: Facebook Галина Данильчук

Виставка в музеї
Сукня 1930-х років. Фото: Суспільне Рівне, 19 грудня 2023 року

Найбільше голосів — 28 — відвідувачі віддали за старовинну шафу. Серед лідерів також — старі дерев'яні сани, весільна сукня 1960-х років та літня шовкова жіноча сукня 1930-х та келихи-чобітки.

Виставка в музеї
Келихи-чобітки. Фото: Facebook Галина Данильчук

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