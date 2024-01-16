Майор Степан Чижевський з Івано-Франківщини отримав нагрудний знак "Сталевий хрест" від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Про нагороду земляка написали на Facebook-сторінці Городенківської громади.
Наказ про відзначення Валерій Залужний підписав 3 грудня 2023 року.
Степан Чижевський — уродженець села Ясенів-Пільний. До повномасштабної війни військовий служив у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зараз боєць воює на Лимано-Куп'янському напрямку.
"Дякуємо вам, Степане за щоденну оборону рідної землі від окупантів. З такими мужніми воїнами ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям Слава!" — йдеться у дописі.
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