Результати дослідження "Вокс Україна" на основі опитування Factum Group біженців з України, які залишаються за кордоном, та тих, які повернулися, показують, що вони залишаються залученими до життя в Україні, а важливими факторами повернення є не лише туга за родиною чи домом, але й бажання навчати дітей в Україні та брати участь у відбудові країни. Суспільне публікує головні висновки дослідження "Вокс Україна".

Опис даних

У липні-серпні 2023 року соціологічна компанія Factum Group провела репрезентативне опитування 1400 українських біженців. У складі вибірки були як ті, хто на момент опитування перебував за кордоном, так і ті, хто на той час повернувся. Респонденти відповіли на низку запитань про те, які фактори змусили їх виїхати, які — спонукатимуть повернутися, а також порівняли життя в Україні та за кордоном.

80% українських біженців, за даними опитування, — це жінки, з них 44% мають дітей, 2/3 одружені, й у понад 55% одружених жінок чоловіки залишались чи залишаються в Україні. Понад 50% біженців перебували чи перебувають у Німеччині та Польщі, 7% у Чехії, решта країн — від Австралії до США — прийняли до 4% українських біженців.

Навіть коли людина перебуває за кордоном, її залученість до українських справ доволі велика — понад 90% переглядають новини про Україну кілька разів на тиждень або частіше, а близько 60% читають їх щодня. При цьому лише 15% ніколи не поширюють ці новини серед своєї спільноти за кордоном, тоді як 30% роблять це регулярно. Крім того, понад 70% українців за кордоном роблять пожертви для України (й приблизно стільки ж допомагають родичам в Україні), понад 40% беруть участь у публічних акціях на підтримку України, близько 40% є волонтерами та приблизно 15% беруть участь у громадських організаціях.

Детальніше дані про біженців, їхні думки та страхи, можна побачити у презентаціях Factum Group: біженці, думка біженців, ті, хто повернувся.

Скільки людей повернулися та планують це зробити

З тих, хто перебуває за кордоном, 64% хочуть повернутися, 13% — не хочуть, а решта не визначилися. Втім, рішення про повернення може бути ухвалене спонтанно — наприклад, коли повертаються до України родичі або знайомі біженця. Тому до цих даних варто ставитися як до "знімку" ситуації на певний момент часу, а не як до прогнозу того, скільки людей зрештою повернуться. З тих, хто повернувся, лише 7% планують знову виїхати з України, 56% планують залишатися в країні, решта — ухвалюватимуть рішення залежно від ситуації.

63% тих, хто виїжджав, на момент опитування вже повернулися (за оцінками ООН на початок 2023 року, із 17 млн українців, які виїхали навесні 2022 року, понад 9 млн повернулися в Україну). Втім, як можна виснувати з рис. 1, люди продовжували виїжджати й у 2023 році.

Рисунок 1. Розподіл респондентів за кількістю місяців, які вони провели за кордоном з моменту виїзду до моменту опитування (для біженців) або до моменту повернення (для тих, хто повернувся). Графіка: Вокс Україна

Примітка: сума відсотків не дорівнює 100%, оскільки деякі респонденти не відповіли на це запитання. Опитування проводилося у липні-серпні 2023 року

Фактори повернення

Частіше поверталися незаміжні/неодружені, ті, у кого батьки залишалися в Україні, та ті, хто продовжував дистанційно працювати на українські компанії. Факторами тяжіння, які суттєво вплинули на імовірність повернення, є:

туга за родиною та домом;

бажання, щоб діти навчалися в Україні;

кращі можливості працевлаштування в Україні та наявність тут нерухомості.

Єдиним значущим фактором "виштовхування" стали матеріальні труднощі за кордоном.

Серед тих, хто залишається за кордоном, із меншою імовірністю планують повернутися ті, хто планував емігрувати ще до війни, ті, хто має статус біженця, ті, у кого за кордоном підвищився рівень життя, а також ті, хто не навідувався в Україну з лютого 2022 року. Вагомими факторами тяжіння є поліпшення ситуації з безпекою (безпека була й головним фактором виїзду за кордон — рис. 2), кращі можливості працевлаштування в Україні, туга за домівкою, бажання, щоб діти навчалися в Україні, а також бажання брати участь у відбудові.

Рисунок 2. Якими були причини виїзду за кордон?. Графіка: Вокс Україна

Примітка: сині/блакитні смуги стосуються тих, хто повернувся, помаранчеві — біженців. Темним кольором позначено основну причину (респонденти могли вибрати лише одну відповідь), світлим кольором — інші причини (респонденти могли обрати декілька відповідей).

Серед тих, хто повернувся, з більшою імовірністю планують залишитися в Україні мешканці західних регіонів. Також частіше планують залишитися ті, хто повернувся до родичів (батьків, подружжя), через тугу за домівкою, а також ті, хто хоче брати участь у відбудові та щоб їхні діти навчалися в Україні. З нижчою імовірністю планують залишитися в Україні люди, які планували емігрувати ще до війни, а також ті, у кого рівень життя за кордоном був вищий, ніж тепер в Україні.

Висновки

До біженців варто ставитися не як до втрати, а як до активу. По-перше, вони можуть бути інструментом "народної дипломатії", тобто сприяти підтримці України серед громадян демократичних країн, уряди яких ухвалюють рішення про військову та іншу допомогу нашій державі.

По-друге, біженці можуть бути вагомим джерелом матеріальної підтримки. Щоб вона не падала, уряду варто час від часу надсилати відповідні комунікаційні сигнали українцям за кордоном. Наприклад, посольства могли б інформувати їх про ініціативи з допомоги Україні, до яких можна долучитися. Про подібні ініціативи міг би повідомляти й телемарафон або президент у зверненнях. Місцеві органи влади могли б просити мешканців громад, які виїхали, підтримувати локальні ініціативи, наприклад, відбудову шкіл, укриттів і так далі.

Повне дослідження читайте на сайті "Вокс Україна".

Авторка: Ілона Сологуб, наукова редакторка "Вокс Україна".