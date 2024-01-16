Військовий з Вінниччини отримав "Золотий хрест" за успішні бойові завдання

Військовослужбовцю 14-ї окремої механізованої бригади Миколі Волуцькому вручили почесну нагрудний знак "Золотий хрест" від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє Барська міська рада.

Відзнаку військовий отримав "За проявлену особисту мужність, героїзм, стійкість, рішучість і заслуги при виконанні військового обов'язку".

Микола Волуцький народився в с. Комарівці. Йому 40 років. У серпні 2014 році пішов на захист України. Спершу на посаді розвідника, далі командира розвідки виборював свободу у боях за Дебальцеве.

У 2015 році військовий був обраний сільським головою с. Комарівці, пропрацювавши усю каденцію.

В березні 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ та продовжив свій бойовий шлях у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у боях на Житомирському, Миколаївському, Харківському напрямках.

Далі був направлений на Бахмутський напрямок в Соледар. З побратимами тримав оборону за м. Лисичанськ. Далі перенаправлений знову на Харківський напрямок. Після відбиття Куп’янську продовжує нести службу на Куп’янському напрямку.