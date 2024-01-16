НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Військовий з Вінниччини отримав "Золотий хрест" за успішні бойові завдання
ЗСУЗалужнийВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Військовий з Вінниччини отримав "Золотий хрест" за успішні бойові завдання

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військовий з Вінниччини отримав &quot;Золотий хрест&quot; за успішні бойові завдання
Фото: Барська міська рада

Військовослужбовцю 14-ї окремої механізованої бригади Миколі Волуцькому вручили почесну нагрудний знак "Золотий хрест" від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомляє Барська міська рада.

Відзнаку військовий отримав "За проявлену особисту мужність, героїзм, стійкість, рішучість і заслуги при виконанні військового обов'язку".

Микола Волуцький народився в с. Комарівці. Йому 40 років. У серпні 2014 році пішов на захист України. Спершу на посаді розвідника, далі командира розвідки виборював свободу у боях за Дебальцеве.

У 2015 році військовий був обраний сільським головою с. Комарівці, пропрацювавши усю каденцію.

В березні 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ та продовжив свій бойовий шлях у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Брав участь у боях на Житомирському, Миколаївському, Харківському напрямках.

Далі був направлений на Бахмутський напрямок в Соледар. З побратимами тримав оборону за м. Лисичанськ. Далі перенаправлений знову на Харківський напрямок. Після відбиття Куп’янську продовжує нести службу на Куп’янському напрямку.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
В'яжуть шкарпетки та готують варення: як подружжя пенсіонерів з Одеси допомагає ЗСУ
В'яжуть шкарпетки та готують варення: як подружжя пенсіонерів з Одеси допомагає ЗСУ
Бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
Бетонні піраміди та ДОТи: які оборонні споруди будують на прикордонні Чернігівщини
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили чотири атаки армії РФ поблизу Вербового та Роботиного
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили нові атаки біля Вербового й Роботиного — Генштаб
На початок