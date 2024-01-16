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На Тернопільщині в обласній бібліотеці обрали кращого читача
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На Тернопільщині в обласній бібліотеці обрали кращого читача

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школярки в бібліотеці
Читачки Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Фото: Тернопільська обласна бібліотека для молоді

У Тернопільській обласній бібліотеці для молоді підбили підсумки конкурсу "Кращий читач — 2023".

Про це повідомили на сторінці книгозбірні в соцмережі.

Найактивнішою читачкою міського абонементу обласної бібліотеки для молоді стала Анастасія Кузик. Вона навчається у 10-А класі Тернопільської спеціалізованої школи №5.

Анастасія Кузик
Нагородження кращої читачки бібліотеки, нею стала школярка Анастасія Кузик. Фото: Тернопільська обласна бібліотека для молоді

У повідомленні йдеться, що за минулий рік Анастасія відвідала бібліотеку більше 30 разів і прочитала близько 60 книжок. Також активними читачами цієї бібліотеки є всі члени сім’ї школярки.

У подарунок від бібліотеки Анастасія Кузик отримала дві книжки.

За словами дівчини, вона й надалі відвідуватиме цю книгозбірню і заходи, які в ній відбуватимуться.

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