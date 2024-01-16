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Вміння читати, розв’язувати задачі та креслити – такі прогалини в освіті у школярів Кіровоградщини
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Вміння читати, розв’язувати задачі та креслити – такі прогалини в освіті у школярів Кіровоградщини

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В учнів початкових класів ліцею імені Тараса Шевченка у Кропивницькому не на належному рівні вміння читати, розв’язувати задачі та креслити. Таке тестування на визначення рівня знань учнів провели у всіх школах Кіровоградщини наприкінці першого семестру. З чим пов'язують такі освітні втрати?

На прогалини у знаннях і навичках учнів вплинули епідемія коронавірусу та війна, вважає директорка ліцею Галина Война. Нині, вважає вона, перед кожним навчальним закладом стоїть виклик: яким чином школа допоможе дитині опанувати втрачене.

Освітні втрати (прогалини в знаннях) виявили в учнів після діагностичних контрольних робіт, розповіла заступниця директора ліцею Олена Єрьоменко. Отримали такі результати:

"Найбільше потребують роботи вміння читати з розумінням, з математики – розв’язування задач різних типів, додавання-віднімання двоцифрових чисел з переходом в розряд. Також вміння креслити й будувати певні геометричні фігури".

Кожен вчитель початкових класів ліцею підготував ігрові завдання своїм учням для подолання освітніх втрат на час канікул. Їх виконання добровільне, говорить Олена Єрьоменко, з 31 учня її класу їх виконують 24 дитини.

Мама другокласника Євгена Ольга Смага розповіла, вдома під час канікул виконують з сином ігрові завдання з читання і розв’язування задач. На заняття витрачають щодня пів години.

Як надолужувати освітні втрати, вирішують у кожній школі самостійно, сказала керівниця Державної служби якості освіти в області Лілія Синчук.

"Чи це індивідуальні, чи групові консультації під час канікул. Можуть в червні робити різні пришкільні табори, або адаптування календарно-тематичного плану, або адаптування навчальних програм".

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