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Сніговий накат й ожеледиця: якою буде погода на Донеччині 17 січня
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Сніговий накат й ожеледиця: якою буде погода на Донеччині 17 січня

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Сніговий накат й ожеледиця: якою буде погода на Донеччині 17 січня
Двірничка Ірина працює у Костянтинівці Донецької області. Кадр з відео Суспільне Донбас

У Донецькій області 17 січня буде мінлива хмарність. За прогнозом синоптиків, в регіоні опади не передбачаються. На дорогах — ожеледиця та сніговий накат, місцями ожеледь. Температура вночі від трьох до восьми градусів — морозу. Вдень буде від 2° тепла до 3° морозу.

Про це йдеться у повідомленні Донецького регіонального центру з гідрометеорології.

"Небезпечне метеорологічне явище І рівня небезпеки. Вночі 17 січня на території Донецької області очікується налипання мокрого снігу. Така погода збережеться до кінця дня 17 січня", — повідомили у регіональному центрі.

За даними синоптиків, у середу вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.

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