Сніговий накат й ожеледиця: якою буде погода на Донеччині 17 січня

У Донецькій області 17 січня буде мінлива хмарність. За прогнозом синоптиків, в регіоні опади не передбачаються. На дорогах — ожеледиця та сніговий накат, місцями ожеледь. Температура вночі від трьох до восьми градусів — морозу. Вдень буде від 2° тепла до 3° морозу.

Про це у повідомленні Донецького регіонального центру з гідрометеорології.

"Небезпечне метеорологічне явище І рівня небезпеки. Вночі 17 січня на території Донецької області очікується налипання мокрого снігу. Така погода збережеться до кінця дня 17 січня", — у регіональному центрі.

За даними синоптиків, у середу вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram