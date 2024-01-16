У місті Вараш на Рівненщині близько 150 глядачів зібралося в укритті місцевої музичної школи, аби долучитися до акустичного вечора "Своя атмосфера". У сховищі захід провели вперше та організували його у форматі квартирника, таким чином збирали гроші на потреби війська.

Як розповіла Суспільному одна з учасниць Молодіжного центру "Гуркіт" Даша Стецюк, ідея провести акустичний вечір в укритті виникла спонтанно.

Яка мета квартирника

Творчий вечір для молоді проводили з благодійною метою і зібрали п'ять тисяч гривень на дрони для 110 бригади ЗСУ.

"Ми розраховували на 100-150 людей, які прийдуть, бо вже робили подібні вечори упродовж кількох років. А наш Молодіжний центр не розрахований на таку кількість, тож звернулися до директорки музичної школи Неоніли Баловіної, і вона запропонувала нам їхню залу або укриття. Нам сподобалось укриття — було затишно, тематично, ми додали трохи вогників — і вийшла така своя атмосфера. Так ми і назвали наш квартирник", — зазначила Даша Стецюк.

Фото: "Гуркіт - Вараський молодіжний центр" у Facebook.

Директорка Вараської музшколи Неоніла Баловіна зазначила, що така ідея сподобалась, тож надали укриття для проведення квартирника:

"Це був перший масовий захід в укритті в нас, бо з 2023 року воно почало функціонувати повноцінно. Там є всі необхідні умови: вентиляція, тепло, умивальник, вода, засоби першої необхідності. І вміщає наше укриття близько 100-120 осіб. Вже плануємо надалі продовжити традицію "Гуркоту" також із учнями нашої школи".

Акустичні вечори у різних форматах

За словами Даші Стецюк, акустичні вечори у Вараші — не новинка, подібні вже організовували у місті упродовж кількох років, з періодичністю 1-2 рази на рік. Вони відбуваються у різних місцях та форматах.

"Ми робили вечори пам'яті Андрія Кузьменка, акустичний вечір "Співочі та нескорені" на вулиці, а також організовували у Центрі дозвілля. На такі заходи не тратимо грошей, а всі кошти, які збираємо упродовж вечорів, відправляємо нашим хлопцям у ЗСУ".

Цього разу організатори подумали про квартирник, бо минулого року в такий період на вулиці було холодно.

"Торік молоді було погано співати, дуже холодно. Вирішили, що то має бути квартирник. Укриття музичної школи для цього ідеально підходить. Слава Богу, не було повітряної тривоги. Але якби і була, то ми б нічого не скасовували".

"Своя атмосфера"

До заходу готувалися заздалегідь: створили афіші з анонсами, де пропонували долучитися до виступів усім охочим, спілкувалися з учасниками в Telegram та провели кілька репетицій у Молодіжному центрі. Більшість з тих, хто зголосився співати, вже брали участь у попередніх акустичних вечорах.

Захід двічі переносили, бо у місті оголошували дні жалоби за загиблими.

Загалом програма акустичного вечора складалась із 15 пісень. Організатори вирішили прикрасити укриття вогниками, все інше залишили без змін.

"Було дуже атмосферно. Ми мінімально повісили вогники, прапор, який нам передали хлопці за авто, на яке ми збирали гроші. Гітара, барабани, мікрофон, колонки — і все. Усі сприйняли це дуже добре, у такий час всім треба якась розрядка. І це дуже круто, що саме молодь була ініціатором, що співають, донатять, живуть і наближають нашу перемогу".

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