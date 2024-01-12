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Хабар за розміщення реклами: у Запоріжжі судитимуть завідувача сектора міського органу самоврядування
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Хабар за розміщення реклами: у Запоріжжі судитимуть завідувача сектора міського органу самоврядування

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Завідувача сектора міського органу самоврядування у Запоріжжі судитимуть за хабар
Затримання посадовця у Запоріжжі. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

У Запоріжжі завершили розслідування щодо посадовця Запорізької міської ради, який вимагав 50 тис. грн за видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами по місту. В січні 2024 року йому було повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі матеріали справи передали до суду.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі та ГУ Національної поліції у Запорізькій області.

За даними слідства, завідувач сектору міського органу самоврядування Запоріжжя вимагав близько 50 тис. грн  від представника громадської організації за видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами по місту:

Хабар за розміщення реклами: у Запоріжжі викрили завідувача сектора міського органу самоврядування
Затримання посадовця у Запоріжжі. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області
"Він був викритий правоохоронцями у службовому кабінеті  під час одержання частини неправомірної вигоди".
Хабар за розміщення реклами: у Запоріжжі викрили завідувача сектора міського органу самоврядування
Гроші, вилучені у посадовця при затриманні. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Зазначається, що 11 січня 2024 року посадовця затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі чоловіка відсторонили від посади, а матеріали справи передали до суду.

Хабар за розміщення реклами: у Запоріжжі викрили завідувача сектора міського органу самоврядування
Затримання посадовця у Запоріжжі. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Наразі підозрюваний за рішенням суду відсторонений  від займаної посади.

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