У Запоріжжі завершили розслідування щодо посадовця Запорізької міської ради, який вимагав 50 тис. грн за видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами по місту. В січні 2024 року йому було повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі матеріали справи передали до суду.

Про це сьогодні, 18 березня, повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі та ГУ Національної поліції у Запорізькій області.

За даними слідства, завідувач сектору міського органу самоврядування Запоріжжя вимагав близько 50 тис. грн від представника громадської організації за видачу дозволу на розміщення зовнішньої реклами по місту:

Затримання посадовця у Запоріжжі. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

"Він був викритий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання частини неправомірної вигоди".

Гроші, вилучені у посадовця при затриманні. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Зазначається, що 11 січня 2024 року посадовця затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі чоловіка відсторонили від посади, а матеріали справи передали до суду.

Затримання посадовця у Запоріжжі. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Наразі підозрюваний за рішенням суду відсторонений від займаної посади.

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