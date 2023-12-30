На Запорізькому напрямку прикордонники знешкодили шість російських FPV-дронів

На Запорізькому напрямку бійці Державної прикордонної служби за допомогою антидронової рушниці знешкодили шість російських FPV-дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

"Під дією антидронової рушниці один безпілотник здетонував у повітрі, три – розірвалися на шматки, ще два – вдалося приземлили майже неушкодженими", – йдеться у повідомленні.

Раніше Суспільне повідомляло, що на Запорізькому напрямку прикордонник на псевдонім Моцарт за допомогою антидронової рушниці знешкодив чотири російських FPV-дронів.

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