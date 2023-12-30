Поліцейські Кривого Рогу викрили 35-річного чоловіка, підозрюваного у крадіжці грошей з карток громадян шляхом перевипуску сім-карток.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

За повідомленням, підозрюваний, раніше судимий за аналогічні злочини, телефонував громадянам під виглядом співробітника одного з мобільних операторів і переконував надати їх конфіденційну інформацію для заміни сім-картки. Потім здійснював перевипуск банківських карток та змінював паролі.

Загалом правоохоронці задокументували 13 епізодів злочинної діяльності фігуранта. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 300 тисяч гривень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 4 статті 185 (крадіжка) та частинами 1, 2 статті 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання стосовно обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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