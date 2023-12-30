30 грудня в місті Ковель на Волині рідні та друзі полонених захисників Маріуполя вийшли на акцію "Другий Новий рік в полоні. Не мовчи! Полон – вбиває".

Як повідомили в Ковельській міській раді, акція відбулася у центрі міста.

Учасники акції у Ковелі. Фото: Ковельська міська рада

Ковельчани повісили на ялинки символічні новорічні прикраси з написами: "Не мовчи!", "Полон – вбиває", "Моя душа в полоні".

Учасники акції вішають символічні прикраси на ялинки у центрі Ковеля. Фото: Ковельська міська рада

Наразі у російському полоні досі залишаються троє оборонців Азовсталі з Ковеля: Владислав Бакум, Андрій Богдан і Владислав Оксеньчук.

Матір одного з полонених Світлана Богдан каже, що росіяни уже двадцятий місяць тримують її син та інші захисники Маріуполя.

"Ми просимо підтримки кожного. Будь ласка, боріться разом з нами за них. Вони чекають обміну. А їх має чекати уся Україна", — говорить Світлана Богдан.

Тетяна Бакум (зліва) і Світлана Богдан (справа). Фото: Ковельська міська рада

"Наші діти у полоні на свята, а хтось у полоні свят. Ми чекаємо, ми тримаємось, ми віримо, що нарешті наше різдвяне бажання здійсниться", — додала Тетяна Бакум.

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