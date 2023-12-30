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Товариський матч у школі олімпійського резерву із футболу у Житомирі: до гри долучилися випускники, які служать в ЗСУ
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Товариський матч у школі олімпійського резерву із футболу у Житомирі: до гри долучилися випускники, які служать в ЗСУ

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30 грудня випускники Сергія Завалка — тренера спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву із футболу "Полісся" — зіграли традиційний товариський матч. Цього року на матч приїхали учні тренера, які зараз захищають Україну на фронті.

Перед Новим роком Сергій Завалко щорічно збирає своїх випускників на товариський матч. Нині випускники 1987 та 1993 років народження грали із командою молоді 2003 та 2006 років народження.

Частина випускників тренера сьогодні служать у Силах оборони України. На цей матч приїхали кілька військових.

Військовослужбовець ЗСУ Андрій Іванюк сьогодні грав за збірну старших випускників — Суспільному Андрій розповів, що ці дві години гри у футбол нагадали йому дитинство.

"Я на секунду себе спіймав на цій думці, коли біг сюди. Я запізнювався, забіг додому до батьків — мама накричала: мовляв, поснідай, з’їж щось. Я біг і відчував себе тринадцятирічним хлопчиком. Клянуся — таке відчуття, ніби ти біжиш і в тебе якісь проблеми в школі, але ти їх забуваєш, бо йдеш на "Спартак", — говорить Андрій.

Андрій Іванюк
Андрій Іванюк. Фото: Дмитро Клименко/Суспільне Житомир

З випускників школи "Полісся", які вчилися разом з Андрієм, четверо — у війську.

"Служать четверо хлопців мого віку — це 1993 рік народження, — розповідає Андрій Іванюк. — Із чотирьох хлопців двоє мають поранення. Один майор. Ромо, привіт, знаю, що в тебе не вийшло приїхати. Тримайся там".

Товариський матч у школі олімпійського резерву із футболу у Житомирі: до гри долучилися випускники, які служать в ЗСУ
Фото: Дмитро Клименко/Суспільне Житомир

Футболіст італійської команди "Дженоа" Руслан Маліновський також закінчував цю спортивну школу під керівництвом Сергія Завалка.

"Маліновський не приїхав, бо це ж сезон. І ще двоє хлопців не змогли приїхати, — каже Сергій Завалко. — А загалом дуже цікава гра. Щось старші так зібралися: 3-1 у першому таймі виграють. Зараз піду і молодим дам втик, щоб хоч зрівняли".

Сергій Завалко
Сергій Завалко. Фото: Дмитро Клименко/Суспільне Житомир

Товариський матч у школі олімпійського резерву із футболу у Житомирі: до гри долучилися випускники, які служать в ЗСУ
Фото: Дмитро Клименко/Суспільне Житомир

У другому таймі молодь зрівняла рахунок, і матч закінчився нічиєю 3:3.

Товариський матч у школі олімпійського резерву із футболу у Житомирі: до гри долучилися випускники, які служать в ЗСУ
Фото: Андрій Іванюк

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