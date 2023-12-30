В Одесі повернуть теплопостачання до будинку, де два роки не було опалення

В Одесі у ЖК "Ізумруд" на Сахарова 36, де близько двох років понад дві тисячі мешканців жили без опалення, з нового року відновлять теплопостачання.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Наразі котельню запустили, тривають пусконалагоджувальні роботи. Подача тепла у квартири запланована на 2 січня.

У ЖК "Ізумруд" в Пересипському районі тривалий час не було тепла внаслідок конфлікту між приватними структурами, зокрема, власником котельні, додали у міській раді.

На позачерговій сесії 7 грудня депутати Одеської міської ради прийняли рішення щодо заходів "з відновлення функціонування обʼєктів, які забезпечують життєдіяльність мешканців цього будинку".

Після цього обслуговування котельні ЖК "Ізумруд" перейшло до КП "Теплопостачання міста Одеси". Наразі співробітники комунального підприємства займаються налаштуванням обладнання.

У 2020 році мешканці цього будинку намагалися зупинити нібито незаконні ремонтні роботи на першому поверсі. За їхніми словами, у стінах будівлі вже з'явилися тріщини, а згодом дім може обвалитися.

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