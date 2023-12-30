Впродовж дня 30 грудня війська РФ обстріляли Нікопольщину артилерією та безпілотниками. Поранена 65-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, російські війська били по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені адмінбудівля та комунальне підприємство. Сталася пожежа на території агрофірми. Рятувальники загасили вогонь.

Наслідки обстрілу Нікопольщини 30 грудня 2023 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Понівечені п'ятиповерхівка та 20 приватних будинків. З одного з них рятувальники деблокували 87-річного чоловіка. Він не поранений.

Також потрощені і 18 господарських споруд, авто. Зачепило газогони та лінії електропередач. Без світла залишилися майже 1300 родин.

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