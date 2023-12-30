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Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
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Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності

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Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Організаторка заходу роздає дітям солодощі у Юрті Незламності, 30 грудня 2023 року. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

У Миколаєві в Юрті Незламності 30-го грудня відбувся захід для дітей. Організатори розповіли відвідувачам про історію Казахстану та допомогу від казахського народу під час повномасштабної війни. Також пригостили солодощами.

На заході побували кореспонденти Суспільного.

У Юрту Незламності запросили дітей та їхніх батьків для того, щоб привітати з прийдешнім Новим роком. Організаторка Олена Хаімова розповідала дітям, що таке юрта, облаштована за підтримку Казахстану.

"Сьогоднішня подія (30 грудня — ред.) присвячена, людям, які самі роблять вироби з українською символікою і в Астані на ярмарку продають ці вироби. Отримані гроші вони передають українцям", — каже Олена Хаімова.

Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Олена Хаімова розповідає дітям-відвідувачам про юрту. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

На заході були присутні діти різного віку, кожен з них отримав солодощі. Також відвідувачі могли почути історію та культуру Казахстану, зробити фото на тематичному фоні.

Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Казахські вбрання у юрті. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Поліна відвідала Юрту Незламності вперше.

"Ми йшли зі старшим братом і нам сказали: "А йдіть в Юрту", ми зайшли й тут роздають дітям подарунки, це подобається", — говорить Поліна.

Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Відвідувачів Юрти Незламності. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Дівчинка додає, що хоче показати це місце і своїм подругам, які перебувають в інших містах.

"У мене є дві подруги, одна живе у Львівській області, а друга у Рівному, напевно, запросила, щоб приїхали в гості, і перший раз повела б сюди", — каже Поліна.

Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Відвідувачі Юрти Незламності Іван та Варвара. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

Інша відвідувачка заходу Варвара каже, кочовий будиночок їй сподобався.

"Різні картини та прапор там, де військові розписувалися. Культура сподобалася", — розповідає дівчинка.

Знайомство з культурою Казахстану та солодощі — у подарунок. Для дітей Миколаєва організували захід у Юрті Незламності
Картини та військові шеврони в юрті. Фото: Богдана Будулуца/Суспільне Миколаїв

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