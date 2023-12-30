У Миколаєві протягом 2023 року власне житло отримали 199 військових

У Миколаєві протягом 2023 року власне житло придбали для 199 військовослужбовців. Для цього із бюджету міста виділили 224 мільйони гривень та ще 149 мільйонів із державної субвенції.

Про це повідомили в підсумковому звіті Миколаївської міської ради.

У 2023 році в місті запровадили програму придбання квартир для військових, які служать у частинах Миколаївського гарнізону.

"З бюджету міста на цю програму спрямовано 224 мільйони гривень. Цю суму розподілили на всі військові частини — відповідно до того, скільки коштів у вигляді податків вони сплатили до місцевого бюджету", — зазначили в міській раді.

Кандидатів на отримання житла подавали командири бригад, список затверджував керівник гарнізону.

У 2023 році грошові компенсації на купівлю житла з міського бюджету отримав 131 захисник. Ще 68 квартир придбали за гроші з державної субвенції в розмірі 149 мільйонів гривень.

Що відомо про програму з придбання житла для військових

Миколаїв став одним із перших міст України, що започаткувало програму забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ.

Право на отримання житла у Миколаєві мають військовослужбовці Миколаївського гарнізону — це ті військові частини, які зареєстровані в місті та сплачують податки.

Задля забезпечення програми житла для військових з міського бюджету виділили 200 мільйонів гривень, що має вистачити приблизно на 150 квартир.

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