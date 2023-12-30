В Одесі у лікарні помер 77-річний чоловік, якого травмувало внаслідок атаки РФ по місту 29 грудня.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Таким чином, кількість загиблих людей через ракетний обстріл 29 грудня збільшилася до п'яти.

"Лікарі робили все можливе, аби врятувати життя 77-річного чоловіка, однак його організм не витримав", — йдеться у повідомленні.

Тяжкі поранення він отримав внаслідок влучання ракети РФ по триповерховому будинку у середмісті Одеси, додав голова ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку по Одесі 29 грудня

Звуки вибухів у місті пролунали о 7:44, о 8:04 у місті пролунав потужний вибух. У Силах оборони півдня повідомляли, що працюють сили протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки по місту є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Також в Одесі пошкоджено щонайменше два будинки.

Через атаку загинули чотири людини, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. 32 отримали поранення, серед них двоє дітей (6 та 8 років) та вагітна жінка.

У Хаджибейському районі міста відкрили оперативний штаб для людей, чиї будинки зазнали руйнувань через атаку.

Внаслідок нічної та ранкової атак РФ 29 грудня в Одесі пошкоджено 21 житловий будинок, близько 70 квартир зазнали руйнувань.

30 грудня у міськраді повідомили, що через атаку РФ 29 грудня, руйнувань зазнали 46 будинків та 186 квартир.

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