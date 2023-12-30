На Житомирщині за дві доби з річок дістали тіла двох потопельників

29 та 30 грудня у Хорошеві та на Ємільчинщині рятувальники діставали тіла двох потопельників — чоловіків віком 53 і 55 років.

Про це у своєму Telegram повідомило обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пресофіцерка головного управління ДСНС в Житомирській області Ірина Романюк сказала журналістам Суспільного, що 29 грудня до рятувальників звернулися за допомогою поліцейські, які попросили витягнути з річки Уборть біля села Руденька на Ємільчинщині тіло 53-річного чоловіка.

У коментарі Суспільному речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик розповіла, що до поліції звернувся син чоловіка, який і виявив у річці тіло батька.

"Того вечора чоловік повертався додому з роботи. Переїжджаючи на велосипеді дамбу, він впав. Причина падіння невідома. Нині триває експертиза, ймовірно, чоловікові стало зле, — говорить речниця поліції. — У Хорошеві ж діставали з річки Ірша тіло 55-річного місцевого жителя, якого вже близько місяця вважали зниклим безвісти. Попередньо слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 смт Хорошів".

Фото: ДСНС Житомирщини

Раніше Суспільне повідомляло, що на околицях Житомира рятувальники діставали з водойми тіло чоловіка, який під час відпочинку пішов до водойми поплавати, але втопився.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube