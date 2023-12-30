НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Житомирщині за дві доби з річок дістали тіла двох потопельників
СМЕРТЬДСНСПОЛІЦІЯВодаРегіони

На Житомирщині за дві доби з річок дістали тіла двох потопельників

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Потопельник
На Житомирщині з річок діставали тіла двох потопельників. Грудень 2023 року. Фото: ДСНС Житомирщини

29 та 30 грудня у Хорошеві та на Ємільчинщині рятувальники діставали тіла двох потопельників — чоловіків віком 53 і 55 років.

Про це у своєму Telegram повідомило обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пресофіцерка головного управління ДСНС в Житомирській області Ірина Романюк сказала журналістам Суспільного, що 29 грудня до рятувальників звернулися за допомогою поліцейські, які попросили витягнути з річки Уборть біля села Руденька на Ємільчинщині тіло 53-річного чоловіка.

У коментарі Суспільному речниця поліції Житомирщини Вікторія Дубовик розповіла, що до поліції звернувся син чоловіка, який і виявив у річці тіло батька.

"Того вечора чоловік повертався додому з роботи. Переїжджаючи на велосипеді дамбу, він впав. Причина падіння невідома. Нині триває експертиза, ймовірно, чоловікові стало зле, — говорить речниця поліції. — У Хорошеві ж діставали з річки Ірша тіло 55-річного місцевого жителя, якого вже близько місяця вважали зниклим безвісти. Попередньо слідів насильницької смерті на тілі не виявлено. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №4 смт Хорошів".
На Житомирщині за дві доби з річок дістали тіла двох потопельників
Фото: ДСНС Житомирщини

Раніше Суспільне повідомляло, що на околицях Житомира рятувальники діставали з водойми тіло чоловіка, який під час відпочинку пішов до водойми поплавати, але втопився.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
На війні з РФ загинули Олег Яременко, Іван Лупов та Роман Шиш з Кіровоградської області
На війні з РФ загинули Олег Яременко, Іван Лупов та Роман Шиш з Кіровоградської області
Четверо дітей з Сумщини у 2023 році загинули через атаки російської армії
Четверо дітей з Сумщини у 2023 році загинули через атаки російської армії
На Чернігівщині попрощалися з молодшим лейтенантом ЗСУ Віктором Назарчуком, який загинув від міни росіян
На Чернігівщині попрощалися з молодшим лейтенантом ЗСУ Віктором Назарчуком, який загинув від міни росіян
Кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Одесі 29 грудня зросла: у лікарні помер чоловік
Кількість загиблих внаслідок атаки РФ по Одесі 29 грудня зросла: у лікарні помер чоловік
На початок