У Мукачеві затримали чоловіка за підозрою у пограбуванні 73-річної жінки

У Мукачеві 29 грудня поліцейські затримали 34-річного місцевого жителя, якого підозрюють у пограбуванні 73-річної жінки.

Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області.

За інформацією правоохоронців, 29 грудня, близько 12:00 до жінки наблизився невідомий чоловік, вирвав з її рук пакет, в якому знаходилися продукти та гаманець з грошима, та втік.

У скоєнні злочину правоохоронці підозрюють 34-річного житель Мукачева, відносно якого вже перебувають у суді матеріали щодо вчинення грабежу.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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