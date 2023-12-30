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Внаслідок ударів РФ по Селидовому 30 грудня загинули дві людини: що відомо про масовані обстріли міста
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Внаслідок ударів РФ по Селидовому 30 грудня загинули дві людини: що відомо про масовані обстріли міста

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Дві людини загинули 30 грудня в місті Селидове Донецької області внаслідок масованих обстрілів РФ, повідомили в міській військовій адміністрації. Російська армія обстрілювала приватні будинки, адміністративні будівлі та п'ятиповерхівки. Поранені та травмовані внаслідок обстрілів цього дня 11 людей.

Обстріл міста Селидове "Іскандером"

30 грудня, близько 16 години, російські військові обстріляли Селидове на Донеччині. Одна людина загинула, шестеро поранені. Пошкоджені 38 приватних будинків та лінії електропередач.

Про це повідомила Селидівська МВА, також підтвердила Суспільному інформацію про обстріл речниця пресслужби Селидівської міської військової адміністрації Тетяна Брянцева.

"До Селидівської центральної міської лікарні доправили шістьох поранених. Їм надають допомогу. Під час обстрілу загинула жінка 1963 року народження", — йдеться у повідомленні МВА.

За даними прокуратури Донецької області, Селидове російські військові, ймовірно, обстріляли з використанням ракети "Іскандер-М".

"36-річний син загиблої жінки поранений перебуває в лікарні. Також під час обстрілу травмувались двоє 25-ти й 31-річних чоловіків та жінка 65 років. Звернулися до медзакладу з забоями й двоє жінок 68 і 76 років", — йдеться у повідомленні прокуратури.

ДСНС Донеччини оприлюднила фотографії, де рятувальники евакуюють поранених до лікарні.

Як розповіла Суспільному Донбас речниця пресслужби Селидівської міської військової адміністрації Тетяна Брянцева, обстріл стався близько 16 години. Вона уточнила, що це перший обстріл міста від початку цієї доби.

Вечірній обстріл Селидового 30 грудня

Близько півночі Селидівська МВА повідомила про наслідки вечірнього обстрілу міста: одна людина загинула, п'ятеро поранені або травмовані. Як пишуть на сторінці адміністрації під обстрілом були адміністративні будівлі та п'ятиповерхівки.

"Внаслідок вечірнього ворожого обстрілу пошкоджені три багатоповерхових адмінбудівлі в місті Селидове та шість 5-поверхових житлових будинки. Постраждало 5 осіб, 1 людина загинула", — повідомила міська військова адміністрація.

В адміністрації не уточнили о котрій був обстріл.

За даними поліції, військові РФ обстрілювали місто 28 та 29 грудня.

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