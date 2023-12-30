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В Одесі пролунав вибух: що відомо
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В Одесі пролунав вибух: що відомо

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Ввечері 30 грудня в Одесі пролунав вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Тривогу оголосили о 16:56. У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку для Одеського регіону, а також про активність тактичної авіації у Чорному морі повідомили Сили оборони півдня.

Голова ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до відбою.

ОНОВЛЕНО. 20:50. Армія РФ здійснила ракетний удар по Одесі авіаційною керованою ракетою Х-59. ЇЇ запустили з літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, повідомили у Силах оборони півдня України.

Ракета влучила по території одного з підприємств. Люди не травмувались. Також там додали, що станом на 20:50 зафіксовано активність БпЛА типу "Shahed-136".

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