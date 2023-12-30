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На Львівщині запрацюють додаткові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР
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На Львівщині запрацюють додаткові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР

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На Львівщині запрацюють додаткові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР
Камера автоматичної фіксації швидкості. Фото: Суспільне Рівне

Із 1 січня в Україні запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. На Львівщині їх буде ще п'ять.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, на дорогах України буде працювати ще 50 комплексів. 19 із них працювали до повномасштабного вторгнення й відновлять роботу, ще 31 комплекс запрацює вперше.

У Львівській області буде ще п'ять комплексів фіксації порушень ПДР. Один із них новий, чотири — відновлюють роботу. Розташування комплексів таке:

  • Львів — вулиця Стрийська, 35; напрямок спрямування приладу — вулиця Івана Чмоли;
  • Львівська область — на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу — село Ясенівці;
  • Львівська область — на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу — місто Броди;
  • Львівська область — на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу —місто Луцьк;
  • Львівська область — на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу — місто Луцьк.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

  • за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
  • більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Переглянути повний перелік комплексів автофіксації порушень ПДР, які наразі працюють, можна за посиланням.

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