На Львівщині запрацюють додаткові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР

Із 1 січня в Україні запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. На Львівщині їх буде ще п'ять.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, на дорогах України буде працювати ще 50 комплексів. 19 із них працювали до повномасштабного вторгнення й відновлять роботу, ще 31 комплекс запрацює вперше.

У Львівській області буде ще п'ять комплексів фіксації порушень ПДР. Один із них новий, чотири — відновлюють роботу. Розташування комплексів таке:

Львів — вулиця Стрийська, 35; напрямок спрямування приладу — вулиця Івана Чмоли;

Львівська область — на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу — село Ясенівці;

Львівська область — на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу — місто Броди;

Львівська область — на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу —місто Луцьк;

Львівська область — на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу — місто Луцьк.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

більш ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Переглянути повний перелік комплексів автофіксації порушень ПДР, які наразі працюють, можна за посиланням.