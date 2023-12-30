У Чернігові вперше запрацюють п'ять комплексів автофіксації порушень ПДР, ще один відновить свою роботу в області.

Про це повідомляє перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй Facebook-сторінці.

Перелік нових комплексів у Чернігові:

вулиця Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вулиця Музична;

вулиця Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу проспект Перемоги;

проспект Миру, 192, напрямок спрямування приладу вулиця Рятувальників;

вулиця Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вулиця Старобілоуська;

вулиця Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вулиця Інструментальна.

Також відновив свою роботу комплекс на 113 км+864 автодороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, напрямок спрямування приладу місто Київ.

Нагадаємо, що у Чернігові такі ж комплекси вже працюють за такими адресами:

проспект Левка Лук'яненка, 12, корпус 2 (у напрямку вулиці Захисників України);

проспект Миру, 296 (у напрямку вулиці Володимира Дрозда);

проспект Миру, 241А (у напрямку вулиці Льотна).

В області також працюють комплекси на таких дорогах:

на 11 км+903 автодороги Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем’яч (у напрямку Мени);

на 28 км+342 автодороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, (у напрямку Києва та Чернігова з обох сторін).

Переглянути повний перелік комплексів автофіксації порушень ПДР, які наразі працюють, можна за посиланням.