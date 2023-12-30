НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Чернігові та області запрацюють шість комплексів автофіксації порушень ПДР: п'ять нових і один відновлений
ДорогиАВТОПОЛІЦІЯІНФРАСТРУКТУРАРегіони

У Чернігові та області запрацюють шість комплексів автофіксації порушень ПДР: п'ять нових і один відновлений

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Чернігові та області запрацюють шість комплексів автофіксації порушень ПДР: п'ять нових і один відновлений
ФОТО: Суспільне Рівне

У Чернігові вперше запрацюють п'ять комплексів автофіксації порушень ПДР, ще один відновить свою роботу в області.

Про це повідомляє перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький на своїй Facebook-сторінці.

Перелік нових комплексів у Чернігові:

  • вулиця Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вулиця Музична;
  • вулиця Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу проспект Перемоги;
  • проспект Миру, 192, напрямок спрямування приладу вулиця Рятувальників;
  • вулиця Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вулиця Старобілоуська;
  • вулиця Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вулиця Інструментальна.

Також відновив свою роботу комплекс на 113 км+864 автодороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, напрямок спрямування приладу місто Київ.

Нагадаємо, що у Чернігові такі ж комплекси вже працюють за такими адресами:

  • проспект Левка Лук'яненка, 12,  корпус 2 (у напрямку вулиці Захисників України);
  • проспект Миру, 296 (у напрямку вулиці Володимира Дрозда);
  • проспект Миру, 241А (у напрямку вулиці Льотна).

В області також працюють комплекси на таких дорогах:

  • на 11 км+903 автодороги Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем’яч (у напрямку Мени);
  • на 28 км+342 автодороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі, (у напрямку Києва та Чернігова з обох сторін).

Переглянути повний перелік комплексів автофіксації порушень ПДР, які наразі працюють, можна за посиланням.

Топ дня
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн
Сили оборони атакували дронами військові об'єкти у РФ, Україна ініціювала РБ ООН через обстріл. 675 день війни. Онлайн Важливо
Удар по Харкову, РФ скликає Радбез ООН через обстріл Бєлгорода. Онлайн Суспільного
Удар по Харкову, РФ скликає засідання Радбезу ООН через обстріл Бєлгорода. 676 день війни. Онлайн Оновлюється
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились &quot;служити пропаганді&quot;
РФ скликає засідання Радбезу через обстріл Бєлгорода та вимагає участі Чехії. У Празі відмовились "служити пропаганді"
Стендап-комік Василь Байдак
"Я пробував монетизувати скиглення — не виходить". Байдак про креативні збори, Стівена Фрая та гумор під час війни
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли
Польща завершила пошуки можливих елементів російської ракети: уламків не знайшли

Вибір редакції
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Публіцист і письменник Віталій Портников
"Бути Нічним Дозором — наш максимум". Портников — про 2023-й, новий світовий порядок та війну полігонів Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Дізнайтесь більше
З 1 січня на Волині запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР
З 1 січня на Волині запрацює ще один комплекс автофіксації порушень ПДР
В Ірпені виконали основні дорожні роботи на Гостомельському шосе
В Ірпені завершили капремонт Гостомельського шосе
Дорога, авто
На автодорогах Житомирщини вночі чергуватимуть 30 дорожників: контролюватимуть ситуацію у разі погіршення погоди
У Києві перекрили рух транспорту. Де саме
У Києві перекрили рух транспорту. Де саме
На початок