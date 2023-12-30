Вертеп у підвалі показали харківські пластуни у переддень Нового року

Понад 30 вихованців Пласту показали вертеп у Харкові 30 грудня. У цей час вони перебували у підвалі задля безпеки.
Ця вистава — частина щорічного фестивалю "Вертеп-фест", розповіла Суспільне Харків співорганізаторка Ірина Маркевич. За її словами, фестиваль цього року розпочали 25 грудня, на Різдво.
"У 2023 році ми намагалися зробити свій сценарій. Він адаптований під сьогоднішні реалії. Ми долучили пластунів як персонажів — діти знають, що вони грають самих себе. Ми вирішили так, що Марія з дитям переховуються в укритті від всіх загроз, які можуть оточувати, і царі приходять з дарами — царі у нас військові. Найцінніші дари, які вони можуть дати всім дітям України — це мир і можливість святкувати", — каже організаторка вертепу Ольга Максименко.
8-річний Тимофій Павленко зіграв у вертепі янгола. Родина Тимофія жила на Північній Салтівці. Після початку повномасштабного вторгнення вони переїхали до родичів на Миколаївщину. А на Різдво та Новий рік разом приїхали до Харкова.
"Готувався, одразу вивчив слова: "Ми збережемо його теплом долонь, теплом сердець та вірою у мрії". В укритті нормально перебувати. Мені хочеться на вулицю, хочеться додому, хочеться поїхати у Вознесенськ на Миколвївщині й забрати свою кішку", — розповідає Тимофій Павленко.
Одну з ролей зіграла 10-річна Надія Борзенкова.
"У мене слова: "У часі й просторі ми загубилися. Стежками Божими тепер ми — в Україні". Ці слова дуже важливі, хочу, щоб це було правдою. Хотілося б, щоб вже не було війни. Але вся ця новорічна атмосфера, яка тут є, дуже нагадує зиму, тепло, комфорт. Тому з радістю виступаю тут. Я себе тут комфортно безпечно відчуваю", — каже Надія Борзенкова.
За словами співорганізаторки Ірини Маркевич, завершити "Вертеп-фест" у Харкові планують 4 січня. Графік святкових заходів не розголошують.
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