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Вертеп у підвалі показали харківські пластуни у переддень Нового року
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Вертеп у підвалі показали харківські пластуни у переддень Нового року

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Понад 30 вихованців Пласту показали вертеп у Харкові 30 грудня. У цей час вони перебували у підвалі задля безпеки.

Ця вистава — частина щорічного фестивалю "Вертеп-фест", розповіла Суспільне Харків співорганізаторка Ірина Маркевич. За її словами, фестиваль цього року розпочали 25 грудня, на Різдво.

Харків вертеп 2023
Учасники вертепу в укритті, Харків, 30 грудня 2023 року. Фото: Лариса Говина/Суспільне Харків

"У 2023 році ми намагалися зробити свій сценарій. Він адаптований під сьогоднішні реалії. Ми долучили пластунів як персонажів — діти знають, що вони грають самих себе. Ми вирішили так, що Марія з дитям переховуються в укритті від всіх загроз, які можуть оточувати, і царі приходять з дарами — царі у нас військові. Найцінніші дари, які вони можуть дати всім дітям України — це мир і можливість святкувати", — каже організаторка вертепу Ольга Максименко.

Харків вертеп
Вертеп у Харкові присвятили військовим, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Харків

8-річний Тимофій Павленко зіграв у вертепі янгола. Родина Тимофія жила на Північній Салтівці. Після початку повномасштабного вторгнення вони переїхали до родичів на Миколаївщину. А на Різдво та Новий рік разом приїхали до Харкова.

Харків Вертеп
8-річний учасник вертепу Тимофій Павленко, Харків, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Харків

"Готувався, одразу вивчив слова: "Ми збережемо його теплом долонь, теплом сердець та вірою у мрії". В укритті нормально перебувати. Мені хочеться на вулицю, хочеться додому, хочеться поїхати у Вознесенськ на Миколвївщині й забрати свою кішку", — розповідає Тимофій Павленко.

Харків вертеп
Харківські пластуни виступили з вертепом в укритті, Харків, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Харків

Одну з ролей зіграла 10-річна Надія Борзенкова.

"У мене слова: "У часі й просторі ми загубилися. Стежками Божими тепер ми — в Україні". Ці слова дуже важливі, хочу, щоб це було правдою. Хотілося б, щоб вже не було війни. Але вся ця новорічна атмосфера, яка тут є, дуже нагадує зиму, тепло, комфорт. Тому з радістю виступаю тут. Я себе тут комфортно безпечно відчуваю", — каже Надія Борзенкова.

Вертеп Харків
Учасники вертепу вдягли вишиванки, Харків, 30 грудня 2023 року. Фото: Суспільне Харків

За словами співорганізаторки Ірини Маркевич, завершити "Вертеп-фест" у Харкові планують 4 січня. Графік святкових заходів не розголошують.

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