Сьогодні, 30 грудня, внаслідок російського обстрілу селища Степногірськ Запорізької області загинув 43-річний місцевий житель.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) Юрій Малашко.

"О 12:10 війська РФ вчергове цинічно обстріляли житлову забудову Степногірська з РСЗВ. Ця атака відібрала життя 43-річного місцевого жителя. Сьогодні загиблий чоловік святкував свій день народження", — зазначив посадовець.

Раніше Суспільне повідомляло, що сьогодні, 30 грудня, Силами ППО була знешкоджена атака по Запоріжжю.

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