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На Донеччині через негоду та обстріли без електроенергії 130 населених пунктів
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На Донеччині через негоду та обстріли без електроенергії 130 населених пунктів

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На Донеччині через негоду та обстріли без електроенергії 130 населених пунктів
Фото: Facebook/ Вадим Філажкін

У Донецькій області через негоду без електроенергії лишаються дев'ять населених пунктів, там без світла лишаються 759 родин. Через бойові дії без електропостачання 121 населений пункт регіону, частково знеструмлені — чотири.

Про це повідомив в Telegram голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

"Від початку тижня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі відновили електропостачання понад 108 тисячам родин у 181 населеному пункті, які були знеструмлені через постійні обстріли регіону", — розповів Вадим Філашкін.

За його словами, зараз добудовують п'ять нових ліній замість зруйнованих через негоду на початку грудня.

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