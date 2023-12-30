У Донецькій області через негоду без електроенергії лишаються дев'ять населених пунктів, там без світла лишаються 759 родин. Через бойові дії без електропостачання 121 населений пункт регіону, частково знеструмлені — чотири.

Про це повідомив в Telegram голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

"Від початку тижня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі відновили електропостачання понад 108 тисячам родин у 181 населеному пункті, які були знеструмлені через постійні обстріли регіону", — розповів Вадим Філашкін.

За його словами, зараз добудовують п'ять нових ліній замість зруйнованих через негоду на початку грудня.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram