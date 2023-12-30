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Потяг Дніпро-Перемишль, який курсує через КПП Шегині, не скасований
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Потяг Дніпро-Перемишль, який курсує через КПП Шегині, не скасований

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Потяг Дніпро-Перемишль, який курсує через КПП Шегині, не скасований
Ілюстративне фото. Суспільне Дніпро

Жоден потяг Запоріжжя-Перемишль, який курсує через Дніпро та перетинає кордон через контрольно-пропускний пункт Шегині не скасований. Про це Суспільному повідомили власні джерела в Укрзалізниці.

Вранці 30 грудня у на сторінці поліції Львівської області повідомили, що у селі Шегині на кордоні тимчасово перекрили рух транспорту.

Потяг Запоріжжя-Перемишль, який курсує через Дніпро та село Шегині на кордоні не скасований
Фото: Поліція Львівщини

Через понад годину у поліції зазначили, що проїзд відновили.

Розклад руху потяга Запоріжжя – Перемишль

Із Запоріжжя поїзд відправляється о 20:54. Далі зупиняється у Дніпрі о 22:37, і прибуває до Перемишля о 15:21.

Із Перемишля поїзд відправляється о 18:07 і прибуває до Запоріжжя о 14:37.

Маршрут поїзда проходитиме через Львів, Бердичів, станцію ім. Т. Шевченка, Знам’янку, Білу Церкву, Кам’янське та Дніпро.

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