На території Дніпропетровщини впровадили додаткові заходи воєнного стану. Зокрема, в кожному районі області утворили комендатури та призначили комендантів.
Наказ оприлюднив на своїй сторінці у Telegram начальник Криворізької районної адміністрації Євген Ситниченко.
Відповідний Порядок запроваджено на території Дніпропетровської області спільним наказом Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ДніпроОВА), Оперативного угруповання військ "Харків", Оперативного угруповання військ "Херсон", Оперативного угруповання військ "Запоріжжя" № 137/0/13-23/4916/189/442 від 18 грудня 2023 року, повідомили
Відповідно до оприлюдненого документу на Дніпропетровщині:
- встановлений особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів;
- запроваджено перевірку документів та огляд речей у осіб, в порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. №1456;
- надано право перевірки документів та огляду речей в осіб військовослужбовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
У кожному районі області утворили комендатури та призначили комендантів.
Так, комендантом Дніпропетровської області призначили Олександра Борисовського. Комендантом Криворізького району – Володимира Белоусова. Євгена Хомазу призначили комендантом Кам'янського району. У Нікопольскому районі призначили Сергія Дарєєва, у Новомосковському районі – Анатолія Калініченка. Комендантом Синельниківського району – Євгенія Шкная, Дніпровського району – Олександра Шура. У Павлоградському районі комендантом призначили Дмитра Троценка.
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