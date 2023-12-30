У Смілі другу добу тривають ремонтні роботи: демонтують дахи, розбирають завали, відновлюють газо- та електропостачання.

Про це Суспільному повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Внаслідок влучання російської ракети у приватний сектор пошкоджено 51 будинок та 9 людей травмувались.

Від восьмої ранку деякі мешканці самостійно почали знімати шифер з дахів. Інші оцінюють втрати:

"Будівля не підлягає відновленню. В собаки теж стрес, вона теж нервує", — зазначила місцева жителька.

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Доки комунальні служби намагаються відновити електропостачання та всі комунікації, місцеві жителі згуртувавшись допомагають розбирати завали на кожному подвір’ї.

Місцевий житель Роман розповів, що допомагають рятувальникам, згортають сміття. Рятувальник Володимир Зіненко пояснив, що вони проводять роботи з демонтажу покрівель:

"Закриваємо вікна, щоб запобігти проникненню вологи, дощу чи снігу, наприклад. Це для того, щоб зберегти корпус будинку".

Фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

В одному з будинків 20 років проживав Іван Волошин. За його словами, вдома, в момент влучання російської ракети не був. Проте його дружина отримала травми та перебуває в лікарні.

"Поки вивозимо речі, а потім прийдеться зносити будинок та знову будувати. В нас є квартира на іншій вулиці і ми там будемо проживати".

Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Пошкоджений дах волонтери накрили плівкою, вибиті вікна та двері забили фанерою, розповідала 69-річна Світлана Гаган.

"Тільки зайшла до будинку, внучка маленька сидить за столом на кухні. Почали вазони летіти, я нічого не розумію. Внучечка як закричить, я її швидко накрила собою, а тут і рама віконна летить".

Фото: Суспільне Черкаси / Анна Іщенко

Неподалік місця влучання ракети на базі однієї із шкіл розгорнули пункт евакуації. Сюди приходять жителі, чиї будинки зазнали руйнувань чи пошкоджень. Людям допомагають зареєструватися та отримати першу допомогу, розповіла волонтерка пані Ольга.

Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

"Люди складають заяви, перелічують, вказують, що їм потрібно для того, щоб привести до ладу їх будинок".

За словами жінки, склали понад 25 заяв про пошкоджене майно, вісім будинків не підлягають відновленню.

Місцевому жителю Олександру російська ракета прилетіла у двір. Будинок зруйнувало вщент, розповів чоловік.

"Його треба зносить. Він не підлягає відновленню. Цієї ночі був у брата, а дружина в тяжкому стані в лікарні. В неї рвані рани та переломи".

Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Тим, хто залишився без житла, готові надати ліжкомісце та забезпечити харчуванням – зазначив директор школи Казимир Антоневич. Втім, поки таких звернень не було.

"Ми можемо розмістити людей. П'ятдесят ліжок уже готові".

Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

За словами очільника області Ігоря Табурця, відновлюватимуть домівки за рахунок місцевої та обласної влади.

"Ми плануємо відновлювати абсолютно все людям. Відповідальність ми беремо на себе разом з волонтерами і разом з відповідальним бізнесом. Буде створений відповідний фонд, він уже наповнюється. Фінансуватись будуть теж деякі види робіт і закупівлі матеріалів з обласного бюджету за системою цивільного захисту і відповідно з місцевого бюджету в частині, що стосується там невеликих витрат.

Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

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