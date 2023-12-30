Мобільна вогнева група Нацгвардії 29 грудня, під час масованого ракетного обстрілу Росією Києва, збила одну з крилатих ракет зі стрілецької зброї.

Про це йдеться у повідомленні Національної гвардії України у Facebook.

Повітряну ціль вдалося вразити бійцям 27-ї Печерської бригади НГУ. Після виявлення ракети, що летіла в напрямку Києва, нацгвардійці відкрили по ній вогонь із кулеметів.

Нацгвардійці збили зі стрілецької зброї крилату ракету РФ, Київщина, 29 грудня 2023 р. Фото: 27 Печерська бригада Національної гвардії України/Facebook

За попередніми даними, кулі пробили паливні баки, спричинивши займання і вибух пального. Ракета збилась із курсу і впала. При цьому детонація бойової її частини не відбулася.

Збита нацгвардійцями російська ракета, Київщина, 29 грудня 2023 р. Фото: Національна гвардія України/Facebook

У Нацгвардії нагадали, що вогневі розрахунки бригад НГУ разом із військовими захищають небо від російських ракет та дронів. У поєднанні з роботою сил ППО мобільні групи збільшують кількість збитих повітряних цілей, зберігаючи людські життя та об'єкти інфраструктури від руйнувань.

Що відомо про сили і засоби ППО, залучені до захисту Києва

Улітку 2022 року навколо столиці створили ешелоновану систему протиповітряної оборони. Вона постійно вдосконалюється, повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк.

Наприкінці жовтня минулого року до Києва надійшли нові системи протиповітряної оборони для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від російських атак.

Сили та засоби ППО в районі Києва постійно маневрують на місцевості, щоб війська РФ не вирахували їхніх позицій. Водночас уся система постійно підтримується у бойовій готовності.

На випадок повітряних атак росіян, зокрема дронами, у підрозділах угруповання сил та засобів оборони Києва створили мобільні вогневі групи.

У травні одна з частин Сухопутних військ під Києвом отримала партію засобів протиповітряної оборони для захисту столиці від повітряних загроз.

На початку жовтня 2023 року вирішили збільшити у Північній операційній зоні кількість мобільних вогневих груп ППО для захисту населення та енергооб'єктів від російських атак.

Київська область продовжує готувати нові мобільно-вогневі групи для боротьби із "шахедами". Військовим передали 50 позашляховиків з усім необхідним обладнанням. Ще 20 автівок направлять найближчим часом.