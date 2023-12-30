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Нацгвардійці збили зі стрілецької зброї крилату ракету, яку Росія запустила по Києву
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Нацгвардійці збили зі стрілецької зброї крилату ракету, яку Росія запустила по Києву

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Ракетна атака РФ по Києву 29 грудня: бійці Нацгвардії збили ракету зі стрілецької зброї
Залишки російської ракети, Київщина, 29 грудня 2023 р. Фото: Національна гвардія України/Facebook

Мобільна вогнева група Нацгвардії 29 грудня, під час масованого ракетного обстрілу Росією Києва, збила одну з крилатих ракет зі стрілецької зброї.

Про це йдеться у повідомленні Національної гвардії України у Facebook.

Повітряну ціль вдалося вразити бійцям 27-ї Печерської бригади НГУ. Після виявлення ракети, що летіла в напрямку Києва, нацгвардійці відкрили по ній вогонь із кулеметів.

Нацгвардійці збили зі стрілецької зброї крилату ракету, яку Росія запустила по Києву
Нацгвардійці збили зі стрілецької зброї крилату ракету РФ, Київщина, 29 грудня 2023 р. Фото: 27 Печерська бригада Національної гвардії України/Facebook

За попередніми даними, кулі пробили паливні баки, спричинивши займання і вибух пального. Ракета збилась із курсу і впала. При цьому детонація бойової її частини не відбулася.

Нацгвардійці збили зі стрілецької зброї крилату ракету, яку Росія запустила по Києву
Збита нацгвардійцями російська ракета, Київщина, 29 грудня 2023 р. Фото: Національна гвардія України/Facebook

У Нацгвардії нагадали, що вогневі розрахунки бригад НГУ разом із військовими захищають небо від російських ракет та дронів. У поєднанні з роботою сил ППО мобільні групи збільшують кількість збитих повітряних цілей, зберігаючи людські життя та об'єкти інфраструктури від руйнувань.

Що відомо про сили і засоби ППО, залучені до захисту Києва

Улітку 2022 року навколо столиці створили ешелоновану систему протиповітряної оборони. Вона постійно вдосконалюється, повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони Києва Олександр Павлюк.

Наприкінці жовтня минулого року до Києва надійшли нові системи протиповітряної оборони для захисту об'єктів енергетичної інфраструктури від російських атак.

Сили та засоби ППО в районі Києва постійно маневрують на місцевості, щоб війська РФ не вирахували їхніх позицій. Водночас уся система постійно підтримується у бойовій готовності.

На випадок повітряних атак росіян, зокрема дронами, у підрозділах угруповання сил та засобів оборони Києва створили мобільні вогневі групи.

У травні одна з частин Сухопутних військ під Києвом отримала партію засобів протиповітряної оборони для захисту столиці від повітряних загроз.

На початку жовтня 2023 року вирішили збільшити у Північній операційній зоні кількість мобільних вогневих груп ППО для захисту населення та енергооб'єктів від російських атак.

Київська область продовжує готувати нові мобільно-вогневі групи для боротьби із "шахедами". Військовим передали 50 позашляховиків з усім необхідним обладнанням. Ще 20 автівок направлять найближчим часом.

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