Блокування кордону польськими страйкарями: яка ситуація наприкінці року

Суміжні із Львівщиною пункти пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене" залишаються заблокованими. Також ускладнений рух на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що суміжний з Волинською областю. Польські протестувальники почали блокувати їх на початку листопада. На в’їзд до України утворилися багатокілометрові черги з вантажівок. Перед різдвяно-новорічними святами учасники страйку погодилися розблокувати пункт "Медика-Шегині".

Суспільне дізнавалося, яка ситуація у заблокованих пунктах пропуску суміжних із Львівщиною.

Понад півтора місяця триває блокада кордону польськими протестувальниками. За цей час у чергах на в’їзд в Україну зібралося декілька тисяч вантажівок. Напередодні різдвяно-новорічних свят мітингувальники погодилися розблокувати один пункт пропуску – "Шегині-Медика". Це відбулося вранці, 24 грудня.

Блокувати рух вантажних автомобілів деякі польські перевізники почали 6 листопада. Однією з основних вимог протестувальників була зупинка транспортного безвізу для українських водіїв, бо це нібито збільшує конкуренцію. Також польські перевізники вимагали виключити їхні вантажівки з "Е-черги" для порожніх автомобілів, що повертаються з України, розповідав співорганізатор протесту Томаш Борковський.

"Хочемо, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України. Але аби ті дозволи не впливали на військову та гуманітарну допомогу. Через відсутність дозволів на комерційні перевезення кожен робить що хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи "Е-черга" з української сторони, ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну, 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України, ми не возимо вашого товару. Важко нашим водіям це витримати", — розповідав Суспільному на початку блокади співорганізатор протестів Томаш Борковський.

Не пропускали навіть тих, у кого надзвичайні ситуації. До прикладу, водій Руслан поспішав до України, бо його чотиримісячне немовля потрапило до лікарні з переломом черепа. Шість днів чоловік простояв на кордоні. Після публікації Суспільного чоловіка таки пропустили поза чергою через кордон. Вночі 14 грудня він повернувся додому.

Через два тижні після початку страйку Мінінфраструктури створило Штаб допомоги українським водіям. Тоді ж представники міністерства та Укртрансбезпеки повезли до Польщі гуманітарну допомогу для далекобійників. Зокрема, їм доставили воду, продукти швидкого приготування та медикаменти.

Через протест українські водії змушені були по декілька днів жити у вантажівках та облаштовувати свій побут.

"Що варив? Жарив бігос. Капуста домашня з ковбасою. Борщ був. Борщ з’їв. Польський борщ з’їв. Маю балон газовий. От і життя. Я не перший рік їжджу. Я знаю, що брати, щоб не вмерти з голоду", — розповідав Суспільному водій вантажівки Михайло Гарда.

Наразі пункти пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребенне" залишаються все ще заблокованими, говорить речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

"У зв’язку зі святами різдвяно-новорічними спостерігаємо певне зменшення й у "Краківці", і у "Раві-Руській". Причиною є те, що на період цих свят працівники контрольних служб Республіки Польща мають менш навантажений графік роботи. І, відповідно, трохи менша кількість вантажівок пропускається", — пояснює Олександра Кучковська.

22 грудня заступник міністра інфраструктури Польщі Павел Ганчарж заявив, що у питанні розблокування кордону є прорив. Ганчарж розповів, що, перебуваючи з візитом у Києві в складі польської делегації, провів перемовини зі своїм українським колегою Сергієм Деркачем. Заступник міністра інфраструктури Польщі зазначив, що Київ і Варшава узгоджують "останні деталі", аби дійти компромісу щодо кордону.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.