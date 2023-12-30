Прикордоннику з Волині Віктору, який отримав поранення під час боїв на Авдіївському напрямку, вручили медаль "Захиснику Вітчизни".

Відзнаку волинянину присвоїв президент, повідомили у Західному управлінні Держприкордонслужби.

У прикордонному відомстві Віктор служить майже десять років. Вперше на передову потрапив у 2015-му. Тоді, каже волинянин, охороняв держрубежі на Донеччині.

Обороняти Авдіївський напрямок прикордонник знову відправився навесні 2023 року. Віктор каже: усвідомлював, що може не повернутися, не брав із собою жодних харчів, бо знав — на перекус часу не буде.

Прикордонник Віктор під час служби на Авдіївському напрямку. Фото: Держприкордонслужба України

Прикордонник пригадує: щойно група поміняла побратимів на позиціях, російські солдати залучили артилерію і розпочали штурм. Тоді його вдалося відбити, але обстріли продовжувалися щопівгодини.

"Щоночі спостерігали свого роду фаєр-шоу, окрім артилерії, обстрілювали запалювальними фосфорними боєприпасами, але наш підрозділ безжально знищував штурмові групи противника, які раз у раз намагалися зайти в нашу посадку", — говорить Віктор.

Офіцер-прикордонник Віктор. Фото: Держприкордонслужба України

Під час одного з чергових артобстрілів прикордонник отримав осколкові поранення у різні частини тіла. Опісля був складний шлях евакуації, тривале лікування, реабілітація та відновлення.

"Жах війни назавжди залишиться в моїй пам'яті. Та попри пережите, тішуся, що чимало російських військових ми все ж таки ліквідували", — додав волинянин.

Зараз офіцер-прикордонник знову на службі, охороняє державний кордон на Волині й готовий повернутися в зону активних бойових дій.

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