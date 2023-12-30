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Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 грудня
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Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 грудня

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Якою буде погода на Івано-Франківщині 31 грудня
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

31 грудня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Уночі та вранці — слабкий туман.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 0-2⁰ тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 8-10⁰ тепла. По області вночі — 0-5⁰ тепла, вдень повітря прогріється до 5-10⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі та вдень температура коливатиметься від 2⁰ морозу до 3⁰ тепла.

Вітер південний — 7-12 м/с. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 м.

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