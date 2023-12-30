Запорізькі правоохоронці заочно повідомили про підозру трьом жителям Донеччини, які, за даними слідства, вступили до лав незаконного збройного формування та брали участь у бойових діях проти Збройних Сил України. Також на блокпостах тимчасово окупованої території Запорізькій області підозрювані погрожували людям зброєю та відбирали гроші.

Про це сьогодні, 30 грудня, повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції у Запорізькій області.

Бойовики, які вчиняли розбійні напади на ТОТ Запорізької області. Фото: Нацполіція

За даними слідства, у липні 2022 року троє жителів Донеччини, віком від 28 до 38 років, добровільно вступили до одного із воєнізованих підрозділів міністерства оборони так званого "ДНР". Після цього вони, як бійці стрілецької роти брали участь у бойових діях проти Сил оборони України на Запорізькому напрямку:

"З липня до вересня 2022 року зрадники перебували на тимчасово окупованій території Запорізької області, де у складі організованої злочинної групи систематично вчиняли розбійні напади на громадян, які, евакуюючись, перетинали російські блокпости. Фігуранти погрожували потерпілим вогнепальною зброєю та відбирали у них грошові кошти".

Бойовики, які вчиняли розбійні напади на ТОТ Запорізької області. Фото: Нацполіція

На цей час поліцейські зібрали докази їхньої причетності до трьох таких злочинів.

Наразі слідчі заочно повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (Державна зрада), ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність), ч. 4 ст. 187 (Розбій) та ч. 4 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

За скоєне, фігурантам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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