До 7º тепла прогнозують синоптики на Харківщині 31 грудня

В останній день 2023 року, 31 грудня, синоптики прогнозують на Харківщині теплу погоду, у регіоні буде хмарно з проясненнями.
Про це повідомили у регіональному гідрометцентрі.
31 грудня на Харківщині очікується:
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг;
- Вдень без істотних опадів;
- Вітер західний, 9-14 м/с;
- Температура повітря у Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 2-7º тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° тепла, вдень 4-6º тепла.
Центральний парк Харкова, грудень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків
1 січня у Харківській області значних змін погоди синоптики не прогнозують:
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади;
- Місцями туман, ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця;
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря у Харкові: вночі від 2° морозу до 3º тепла, вдень 1-6º тепла.
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