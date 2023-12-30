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До 7º тепла прогнозують синоптики на Харківщині 31 грудня
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До 7º тепла прогнозують синоптики на Харківщині 31 грудня

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саржин яр
Саржин яр у Харкові, листопад 2023 року. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

В останній день 2023 року, 31 грудня, синоптики прогнозують на Харківщині теплу погоду, у регіоні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили у регіональному гідрометцентрі.

31 грудня на Харківщині очікується:

  • Хмарно з проясненнями;
  • Вночі місцями невеликий дощ та мокрий сніг;
  • Вдень без істотних опадів;
  • Вітер західний, 9-14 м/с;
  • Температура повітря у Харківській області: вночі 0-5° тепла, вдень 2-7º тепла;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° тепла, вдень 4-6º тепла.
Центральний парк Харкова
Центральний парк Харкова, грудень 2023 року. Фото: Олександра Новосел/Суспільне Харків

1 січня у Харківській області значних змін погоди синоптики не прогнозують:

  • Хмарно з проясненнями;
  • Вночі без істотних опадів, вдень невеликі опади;
  • Місцями туман, ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця;
  • Вітер південно-західний, 7-12 м/с;
  • Температура повітря у Харкові: вночі від 2° морозу до 3º тепла, вдень 1-6º тепла.

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