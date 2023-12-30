У районі ракетного удару по Львову працює виїзний ЦНАП

У приміщенні Сихівського ліцею у Львові працює виїзний ЦНАП. За перший день роботи за допомогою звернулося 120 людей.

Про це Суспільному розповів заступник керівника міського відділу надання адміністративних послуг Юрій Куць.

За його словами, ЦНАП у вихідні працює з 10 години. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що графік роботи завтра, 31 грудня — із 10:00 до 15:00. У будні дні ЦНАП надаватиме послуги з 10:00 до 19:00.

Виїзний ЦНАП у Сихівському ліцеї, 30 грудня 2023. Фото: Єлісавета Сілаєва / Суспільне Львів

"Близько одинадцятої години в терміновому порядку представники центру надання адміністративних послуг виїхали на місце події. Тут безпосередньо почали надавати консультації для мешканців, організовувати порядок подання документів, зокрема для відшкодування за ремонтні роботи, за вікна та за пошкоджені двері. Також ми здійснюємо консультації щодо подання документів на пошкоджене майно безпосередньо через "Дію", допомагаємо людям, хто немає можливості встановити додаток і консультуємо з даного питання", — каже Юрій Куць.

Виїзний ЦНАП у Сихівському ліцеї, 30 грудня 2023. Фото: Єлісавета Сілаєва / Суспільне Львів

Також у Львові розпочали заміну пошкоджених вікон та дверей. У двох школах, які пошкоджені менше, вікна вже встановлюють. У ліцеї "Оріана" роботи завершать за два тижні.

"Загалом пошкоджено 18 будинків. Понад 2 тисячі вікон. Двері та вікна вже почали встановлювати. Місто компенсує вартість, або допоможе із роботами. До 12 тисяч грн за вікна та до 8 тисяч за вхідні двері", — йдеться в повідомленні міського голови.

Попередня вартість ліквідації наслідків обстрілу по житловому фонду — 35 мільйонів гривень. По навчальних закладах триває обрахунок, повідомив міський голова.

Що відомо про атаку Львова та області 29 грудня

Вранці, 29 грудня, Росія атакувала Україну ракетами. У Львові було чутно низку вибухів. Пошкоджені багатоквартирні будинки. Одна людина загинула, 24 людей поранені.

За фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) прокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Через ракетний обстріл пошкоджені 18 будинків та 4 навчальні заклади. За словами міського голови Львова Андрія Садового, мешканцям, чиї будинки пошкоджені внаслідок ракетного удару виплатять 12 тис грн компенсації за вікно та 8 тис грн компенсації за двері. Для цього місто виділить близько 35 млн грн.