В пожежі на Сумщині загинула літня жінка

Ввечері 29 грудня рятувальники Сумщини гасили пожежу в селі Чапліївка Шосткинського району. У будинку вогнеборці виявили тіло загиблої господарки 1925 року народження.

Про це йдеться на сайті ДСНС в Сумській області.

За інформацією рятувальників, полум’я охопило дерев’яну будівлю на великій площі. На гасіння залучили додаткові сили пожежників з села Клишки.

Через дві години після виклику на пожежу загоряння локалізували і запобігли його поширенню на господарчу споруду. Для виявлення прихованих осередків горіння рятувальника довелося розбирати конструкції.

За попередніми висновками, припустима причина загоряння – порушення правила пожежної безпеки при експлуатації печі.

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